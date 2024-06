Pozneje so na stadionu Slovana odigrali še prijateljsko tekmo med kombinirano ekipo nekdanjih igralcev Slovana in Olimpije in Crveno zvezdo. Marko Elsner je v vseh klubih pustil velik pečat, zato so se tekme udeležili številni nekdanji zvezdniki omenjenih klubov in tudi slovenski reprezentanti. Elsner je bil v svoji karieri dejaven tudi v Franciji, umrl pa je pred dobrimi štirimi leti. Na dogodku sta sodelovala tudi Markova sinova Luka in Rok Elsner, ki sta zaigrala za ljubljansko kombinirano zasedbo.