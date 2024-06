Barcelona dvanajstič, Kiel in Magdeburg petič ali Aalborg prvič na rokometnem Mt. Blancu – to je glavno vprašanje pred 15. zaporednim sklepnim dejanjem kvarteta evropske elite v dvorani Lanxess Arena v Kölnu, ki so jo po manj kot dveh letih gradnje (stroški 153 milijonov evrov) odprli leta 1998 in ki lahko sprejme 19.500 gledalcev. Znova je razprodana, po mnenju stavniških strokovnjakov, da v 67. skupni sezoni lige prvakov (od leta 1994) in predhodnika, pokala državnih prvakov (od 1957), stopi na vrh Evrope, pa ima Barcelona. Kvota nanjo je 2,25, malce zaostaja Magdeburg (2,75), precej Kiel in Aalborg (po 7,00).

Tudi letošnji spektakel v največji večnamenski dvorani v Nemčiji bo slovensko obarvan, kajti na igrišču bodo rokometaši Blaž Janc, Domen Makuc (oba Barcelona) in Aleks Vlah (Aalborg). Tudi lani se je v Kölnu predstavila trojica, v kateri sta bila Janc in Makuc, do najdragocenejše lovorike pa je kot član Magdeburga prišel Marko Bezjak. Prlek se je nato po desetih letih poslovil od kluba in odšel v hrvaški Nexe Našice, kjer pa je po letošnjem incidentu proti Zagrebu dobil enoletno prepoved igranja. Lani sta finale, v katerem je Magdeburg po podaljških premagal Kielce s 30:29, sodila David Sok in Bojan Lah. Postala sta prva Slovenca, ki sta sodila v finalu sklepnega turnirja: pred tem sicer že tudi njuna rojaka Darko Repenšek in Janko Požežnik, a takrat sta o najboljšem v Evropi odločali dve finalni tekmi. Letos Sok in Lah nista bila nominirana med štiri sodniške pare za delitev pravice na igrišču v Kölnu, finale pa bosta sodila Slave Nikolov in Gjorgje Načevski iz Severne Makedonije.

Wiegertova poteza za zgodovino

Magdeburg je tudi letos postal prvak Nemčije, v Köln pa prihaja v drugačni vlogi kot lani. »Če bi mi kdo pred lanskim turnirjem rekel, da bomo postali prvaki Evrope, bi pomislil, da z njim nekaj ni v redu. Vsaj na papirju smo bili največji avtsajderji, a smo prišli do konca. Letos smo skupaj z Barcelono v vlogi favoritov, toda moji igralci se znajo odlično kosati s pritiskom,« pravi 42-letni trener Bennet Wiegert, ki je na tem položaju že od leta 2015. V Magdeburgu rojeni nekdanji nemški reprezentant (v rokomet ga je vpeljal oče Ingolf, olimpijski prvak iz Moskve 1980) je lani postal šele peti v zgodovini, ki je osvojil Evropo kot igralec (2002) in trener (2023), in prvi Nemec za Španci Talantom Dušebajevom, Carlosom Ortego in Robertom Parrondom ter Čehom Filipom Jicho.

Wiegert je v lanskem finalu proti Kielcam poskrbel za neverjetno športno potezo. Ko se je v drugem polčasu zaradi zastoja srca na novinarski tribuni zgrudil Poljak Pawel Kotvica iz Kielc (kljub hitremu posredovanju zdravniške službe je umrl), je Wiegert med začasno prekinitvijo tekme v 48. minuti pri vodstvu Kielc z 22:20 stopil k nasprotnikovemu trenerju Talantu Dušebajevu in dejal: »Končajmo tekmo, kajti v življenju so pomembnejše stvari od športa. Magdeburg sprejema trenutni izid, vi pa ste zmagovalci lige prvakov.« A Dušebajev je zavrnil ponudbo, na koncu izgubil tekmo in po porazu proti Barceloni leta 2022 še drugič zapored klonil v finalu.

Vlah in Hansen lovita prvega

V skupini B, v kateri je v tej sezoni nastopilo tudi Celje, je bil Magdeburg prvi s 24 točkami, Barcelona je bila druga (22), oba pa sta se neposredno uvrstila v četrtfinale. Izid v zmagah na medsebojnih tekmah je bil 1:1 (domači zmagi Špancev z 32:20 in Nemcev z 29:28), do »final foura« pa imata na 16 tekmah enak izkupiček: 13 zmag in tri poraze. Barcelonin trener Carlos Ortega je katalonski klub, v katerem je bil igralec med letoma 1994 in 2005, prevzel leta 2021, upa pa na novo lovoriko. »Težko bo. Posebnost turnirja v Kölnu je ta, da mora vsaka ekipa v 24 urah odigrati po dve težki tekmi. A prepričan sem, da imamo vrhunske igralce in ekipo, prav tako tudi dovolj dolgo klop, da bomo kos takšnim naporom in da se bomo na koncu veselili,« meni 52-letni Carlos Ortega, ki je rekorder po skupnem številu naslovov prvaka Evrope kot igralec (6) in trener (1; vseh sedem z Barcelono), letos pa je že drugič – prvič med letoma 2016 in 2017 – postal selektor moške reprezentance Japonske.

Kiel na peti evropski naslov čaka od leta 2020, ko je v finalu premagal Barcelono s 33:28, trenersko palico pa je v tisti sezoni prevzel Čeh Filip Jicha. Njegova ekipa s 13 tujci (med elitno četverico je rekorder Magdeburg, ki jih ima 15, Barcelona 12, Aalborg sedem) se lani ni uvrstila na »final four«, letos pa skozi šivankino uho: v četrtfinalu je proti Montpellieru v Franciji izgubila s kar minus devet (30:39), na povratni tekmi v Wunderino Areni pa v dramatični končnici slavila s plus deset (31:21). Aalborg, ki je v četrtfinalu izločil Veszprem, se je prvič po letu 2021, ko je v finalu klonil proti Barceloni s kar 23:36, uvrstil med četverico. Aleks Vlah bo lovil svoj prvi naslov evropskega prvaka, prav tako tudi legendarni 36-letni Mikkel Hansen, ki bo po tej sezoni odšel v rokometni pokoj. Čeprav je kar deset sezon (med 2012 in 2022) igral za nesramno bogati PSG, ni nikoli stal na vrhu Evrope, medtem ko ima z reprezentanco Danske z velikih tekmovanj (EP, SP, OI) kar 11 kolajn.

*** 1 mio. € znaša nagradni sklad turnirja v Kölnu. Zmagovalec bo dobil 500.000 evrov, poraženi finalist 250.000, tretjeuvrščeni klub 150.000 in zadnji 100.000 evrov.