»Čaka nas še zadnja etapa, preden se bo na kriteriju po Dofineji začelo zares,« je še z nasmehom na obrazu dejal Primož Roglič pred začetkom 5. etape od Hauterivesa do Le Collet d'Allevarda (174 km), ki bi se predvidoma morala končati z uspešnim pobegom ali ciljnim sprintom glavnine. Znova se je pokazalo, da gre za izjemno nepredvidljiv šport, kjer se ne da nič napovedati. Na koncu so etapo po hudem množičnem padcu v glavnini morali nevtralizirati, saj na terenu ni bilo dovolj zdravniških služb.

Kot smo v zadnjih letih že navajeni, znova poročamo, da je bil v padcu udeležen tudi slovenski as v dresu ekipe Bora-Hansgrohe. Čeprav mu je uspelo, da si je zagotovil nadaljevanje dirke, saj se je po padcu pobral, je to pod vprašajem. Enako velja za nosilca rumene majice, vodilnega tekmovalca Remca Evenepoela, ki se prav tako ni mogel izogniti stiku z asfaltom. Dvojica je bila skupaj udeležena v množičnem padcu tudi na dirki po Baskiji v začetku leta in je na kriteriju po Dofineji ravno pripravila svojo vrnitev po omenjenem prvem hudem padcu v sezoni.

Dobrih 20 kilometrov pred ciljem etape se je znova pokazalo, kako nevaren šport je kolesarstvo. Zaradi dežja je cesta na rahlem spustu postala kot hokejsko igrišče. Noben kolesar ni storil nobene napake, a ob zaviranju so enostavno izgubili oblast nad kolesom. Na tleh se je znašla polovica kolesarjev v glavnini, kot rečeno med njimi spet tudi ​Primož Roglič. Čeprav je bilo sprva videti, da jo je Zasavec dobro odnesel, je po nevtralizaciji dirke, ko je prišel na cilj, poskrbel za nekaj dvoma. »Padel sem na ramo, kjer sem imel operacijo. Z ekipo moramo narediti natančen pregled in nato potegniti prave poteze. Jutri bomo videli, ali bom lahko nadaljeval,« je dejal drugouvrščeni kolesar na dirki. »Do konca so še tri zahtevne etape in dirka se zares šele začenja, a kot sem dejal pred tem, najprej moramo počakati na rezultate poškodbe,« je na hitro končal nekdanji skakalni orel svoje druženje z mediji. Dlje kot Roglič je bil na tleh njegov veliki konkurent Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). »Bilo je zelo spolzko. Nikogar ne gre kriviti za padec. Kazalo je že, da se mu bom izognil, a je nato pred menoj padel še en tekmovalec in nato se nisem mogel več izogniti. Padel sem na pravkar zlomljeno ključnico, zato bo treba počakati na dodatne preglede,« je svoj padec opisal vodilni kolesar na dirki.

Največ poškodb so pri padcu doživeli v taboru Visma-Lease a Bike, saj so Stevena Kruijswijka in Dylana van Baarleja odpeljali v bolnišnico. »Cesta ni predstavljala nobene nevarnosti. Zaradi razmer je postala zelo spolzka. Na žalost še en težek dan za nas, a moramo pokazati odpornost. Še vedno imamo v igri močne kolesarje in moramo misli usmeriti v prihodnost. Poškodovanima želimo čim hitrejše okrevanje,« je dogajanje povzel športni direktor ekipe ​Grischa Niermann.