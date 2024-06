Umazana plat JEK

Ko je kolegica Anja Hreščak pred dvema letoma v intervjuju za Dnevnikov Objektiv tedaj novopečenega ministra za infrastrukturo in današnjega ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra vprašala, kdaj je pravi čas za referendum o projektu drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK), ji je ta odgovoril: »Mislim, da proti koncu mandata vlade ali v začetku naslednjega mandata. V nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu je utemeljeno določeno leto 2027. Prej moramo rešiti vprašanje odlaganja radioaktivnih odpadkov, to je osnova.« Včeraj se je v podobni izjavi za prioritetno reševanje enega glavnih problemov naše jedrske elektrarne – radioaktivnih odpadkov – zavzel tudi premier Robert Golob.