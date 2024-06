Kateri je tisti dejavnik, ki odločilno vpliva na slabo peko kruha in rojeva krizne razmere v Uniji? Takšen dejavnik, o katerem politiki brez izjem molčijo, je neoliberalizem, oblika sodobnega kapitalizma in uradna ideologija Unije. V državah članicah EU neoliberalizem vzpostavlja razmere, ki so v navzkrižju z temeljnimi cilji Unije. To se dogaja, ker neoliberalizem spodbuja in uveljavlja privatizacijo javnih storitev, demontažo socialne države in kapital, osvobojen davkov. Demokracija in družba neoliberalizmu nista več potrebna, ker vse ureja trg. Pred evropskimi volitvami mediji prinašajo napovedi in opozorila o krepitvi politične moči ekstremne desnice. Takšen proces na političnem polju Evrope sporoča, da v Uniji neoliberalna politika krepi svojo moč in veljavo. Takšne spremembe upravičeno zbujajo skrb, saj sta neoliberalizem in avtoritarna država kompatibilna in sistemska zaveznika.

Evropa je kruh, ki ni do konca pečen, tudi zato, ker so evropski politiki spregledali, da je razdelitev bogastva sveta, ki že desetletja tudi v Evropi legalno prehaja v roke peščice izbrancev, v navzkrižju z temeljnimi vrednotami Unije. Razmerje med peščico bogatih in množico revnih ter obubožanih simbolno opisujemo z obrazcem 1:99. Ko ima nekaj deset milijonov prebivalcev planeta Zemlja v lasti večino bogastva sveta, tudi kruha, ki ponazarja Evropo, ni mogoče speči do konca.

Evropa lahko postane pomemben dejavnik v mednarodnih odnosih, če bo v ospredje postavila reševanje ključnih problemov predstavniške demokracije in neoliberalizma, saj le ti rojevajo družbene krize kot po tekočem traku. Izjave politikov in kandidatov za poslanska mesta v novem evropskem parlamentu razkrivajo, da slabo razumejo dejavnike, ki sprožajo krize v Uniji.

Za prihodnost Unije nas mora skrbeti, saj iz predvolilnih nastopov političnih strank in njihovih kandidatov ni mogoče razbrati namer, da se nameravajo lotiti problemov, ki so ovira, da Evropa kot kruh še ni pečena do konca.

Janez Krnc, Litija