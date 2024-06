Nepreslišano: Tomaž Ambrožič, direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus

Verjamem, da so bili v Hoferju ponosni in navdušeni, ko so ugotovili, da tega (blagovne znamke »Kdor ne skače, ni Sloven'c«) pred njimi še ni nihče registriral. In da se jim ponuja izjemna priložnost, da nekaj, kar nas tako močno povezuje, postane njihovo. Morda se jim je to celo zdelo nedolžno, ne vem pa, ali so v tem res videli tudi kaj resnične kreativnosti. Morda tudi, ampak če se odločiš, da to zaščitiš z namenom, da postane tvoja lastnina, potem težko upravičuješ tako dejanje s tem, da želiš navijače spodbuditi k še večji podpori slovenskih športnikov. Meni to deluje perverzno. Seveda njihovi izdelki, ki bodo nosili to blagovno znamko, ne bodo brezplačni. Tudi ne bodo z njihovo podporo financirali slovenskega športa. Ker ga do zdaj tudi niso, ker jim enostavno ni bil dovolj zanimiv. So jim pa seveda zanimivi številni navijači, za katere bodo zelo veseli, da pridejo k njim v trgovino in kupijo njihove izdelke.