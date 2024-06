Ena od raziskav, ki so jo v razpravah o vplivu legalizacije konoplje na njeno rabo med mladimi pogosteje citirali, je raziskava avtorice Shi s sodelavci iz leta 2015, ki je proučevala vedenje šoloobveznih otrok po podatkih raziskave HBSC in ugotovila negativne vplive legalizacije na mlade. Mnogi zagovorniki politike prohibicije so to raziskavo uporabili za zavračanje pozivov javnosti k legalizaciji konoplje. Vendar so nekateri raziskovalci znova proučili povezanost vrste politike (prohibicija, depenalizacija, dekriminalizacija, legalizacija) in uporabe konoplje med mladimi. Raziskava iz leta 2019, ki je znova preverila veljavnost in zanesljivost sklepov raziskave Shi, ni pokazala povezave med liberalizacijo politike do konoplje in povečano verjetnostjo rabe pri mladih. Nasprotno, na podlagi poglobljene analize večletnih podatkov HBSC iz ZDA in Evrope je razkrila, da liberalizacija ne poveča porabe konoplje med mladimi oziroma da je kaznovanje neučinkovit ukrep zmanjševanja rabe konoplje.

Ena od ameriških raziskav je problematizirala izsledke, da imajo države s popolno prepovedjo najnižjo stopnjo rabe konoplje. Raziskava o vplivu legalizacije konoplje na mlade Američane, ki je povzela ugotovitve na podlagi daljšega obdobja opazovanja (1993–2019) pred legalizacijo konoplje in po njej, je celo ugotovila, da je bila legalizacija povezana z osemodstotnim zmanjšanjem verjetnosti uporabe konoplje med srednješolci.

Tudi italijanski raziskovalci so leta 2021 ugotovili, da učinkovitost reform nacionalnih politik nadzora nad konopljo še vedno ni dovolj jasna. Dokazali so, da naj bi nekatere oblike omejevanja zmanjševale splošno razširjenost uporabe, liberalnejše reforme pa so bile povezane s povečanjem deleža šolarjev, ki so začeli uporabljati konopljo. Niso našli dokazov, da bi sprememba politike vplivala na delež pogostejših uporabnikov konoplje, za katere je verjetno, da bodo bolj verjetno razvili zdravstvene posledice, povezane z uporabo.

Najnovejša raziskava, objavljena letos v JAMA Psychiatry, ki je proučevala obdobje od leta 1993 do 2021 v 24 ameriških državah, ki so legalizirale konopljo za odrasle, je v skladu s predhodnimi študijami pokazala, da je bilo le malo dokazov, da bi legalizacija konoplje med starejšimi spodbudila uporabo konoplje pri mladih. Tudi velika kanadska raziskava je zaključila, da pet let po legalizaciji in njenem posledičnem »normalizacijskem« okolju za konopljo opažamo mešano sliko razvoja glavnih kazalnikov rezultatov med mladostniki v Kanadi.

Primerjava držav z bolj konservativnimi in tistih z liberalnimi politikami kaže, da so škodljivi vplivi uporabe konoplje na mlade med državami zelo različni. Države, ki so konopljo legalizirale, imajo po trenutno veljavnih dokazih boljše rezultate za zdravje prebivalcev, posebej mladih. Ker bo v prihodnosti še več držav legaliziralo konopljo v medicinske in rekreacijske namene ter bo na voljo še več podatkov, bodo raziskovalci lahko izpeljali trdnejše sklepe o učinkih legalizacije na uporabo konoplje med mladimi.

Morda je vplive legalizacije konoplje na uporabo med mladimi najbolje povzela direktorica največjega ameriškega nacionalnega inštituta za droge (NIDA) Nora Volkow, ko je priznala, da so se v preteklosti motili glede negativnih pričakovanj ter da so imeli zagovorniki legalizacije konoplje prav.

prim. Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec, specialist javnega zdravja