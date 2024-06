Večina ljudi, ki živi v mestih ali pa dela po raznih službah, za vreme ni tako dovzetna oziroma se jih ne dotakneta denimo suša ali dolgotrajen dež, kot je primer letos. Tudi sam sem v tej skupni ljudi – ne živim sicer v mestu, a z naravo neposredno tudi nisem dnevno v stiku. Vendar se mi kmetje letos dobesedno smilijo. Zakaj, ko pa vse tako bujno raste in zeleni? Na prvi pogled morda res, a če pogledate pozorneje, če se ozrete na naravo z nekim osnovnih občutkom in znanjem o njej, pa morda v samo naravo niti ne (narava ne pozna katastrof in škode, ker je to njen sestavni del), ampak bolj na ljudi, ki so od nje odvisni, potem ni težko sprevideti, da imajo letos kar velike težave. In če mi, »urbani ljudje«, nismo toliko neposredno odvisni od vremena, smo pa vsaj posredno zaradi vseh, ki nam pridelujejo hrano. Pridelava krme je letos pravo čaranje. Njive pod vodo, nalivi, ki odplaknejo zgornjo, najbolj rodovitno plast prsti, in tako naprej.

Ampak seveda to ni vse. Ko se peljem z avtom, videvam velika gozdna območja, kjer so naše kraljice gozda, bukve, skoraj povsem rjave, brez listov. Še ena bolezen, škodljivec, ki ogroža eno naših najbolj razširjenih drevesnih vrst ali pa vsaj ekonomsko eno najpomembnejših. Pa pustimo ekonomijo, marsikatero bolezen rastlin in škodljivca smo si nakopali sami z globalno trgovino in transportom. Pred mnogimi leti je pri nas skoraj izumrl brest. Danes se zaradi podnebnih sprememb sušijo smreke, tudi jelke. Suši se veliki jesen. Kaj če bo šla po isti poti tudi bukev? Si predstavljate naše gozdove brez nje? Težko. In ko takole razmišljam, vidim toliko možnosti, da bomo v prihodnosti imeli velike velike težave že brez naših prepirov in nesprejemanja drug drugega, da je videti prihodnost vse prej kot, ne bom rekel rožnata, ker morda ta barva nekatere spominja na vse kaj drugega kot na rože, ampak – lahka. Naj mi kdo vlije optimizma, prosim! Saj ni treba veliko, včasih tehtnico prevesi že kakšen čuteč človek ali pa kakšen lep, sončen dan, ko slišim ptičje petje (žal žabjega regljanja skoraj ni več).