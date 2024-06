Pianistka Matea Leko je bila na zagrebško glasbeno akademijo sprejeta pri 17 letih, nato se je izobraževala na Dunaju in v Milanu. V Ljubljano pa prihaja, da predstavi projekt Musical Stories by Matea Leko, ki je pritegnil predvsem občinstvo na družbenih omrežjih. Med protikoronskimi ukrepi leta 2020 si je zamislila, da klasično glasbo približa občinstvu tako, da bo imela blagodejen vpliv na duševno zdravje. Še vedno vsak mesec na družbena omrežja naloži nov video s koncertom, njeni sledilci pa nato poslušajo njene glasbene zgodbe, ki dokončno podobo dobivajo v njenem studiu na Cipru, kjer zadnja leta živi. Eden teh koncertov se bo v soboto zgodil tudi v Ljubljani.

Doslej je izvedla več kot dvesto nastopov v živo, ima 3 milijone ogledov in 2700 naročnikov na youtubu, 9000 sledilcev na facebooku, 5540 sledilcev na instagramu, 20 posnetih glasbenih videospotov in 18 sodelovanj z domačimi in tujimi umetniki. Zanimanje zanjo velja tudi na platformah itunes in spotify, tam med drugim najdemo njeni izvedbi dveh najpomembnejših Mozartovih klavirskih koncertov.

»Prihajam iz sveta klasične glasbe in po več kot dvajsetih letih delovanja v akademskem okolju sem se odločila ustvariti format koncerta, ki je morda bolj intimen in dostopen: z občinstvom delim zgodbe o skladateljih, glasbenih delih od klasične do filmske glasbe, na oder povabim uveljavljene glasbene goste in umetnike, pa tudi strokovnjake s področja telesnega in duševnega zdravja. Vidik dobrega počutja mi je zelo pomemben, sploh odkar sem postala mama, zato želim poleg zdravilne moči glasbe vključiti vsa orodja, ki so nam na voljo, da bo naše življenje boljše, obogateno za vse in da se bomo počutili čim bolje v stresnem svetu, v katerem živimo,« je povedala pianistka Matea Leko pred koncertom.

Ob njej bo nastopila belgijska violinistka Maya Levy, ki prihaja iz Pariza s svojo guarnerko in ki jo je BBC nedavno razglasil za »vzhajajočo zvezdo«. Pianistka pravi, da je pred petnajstimi leti najprej spoznala njenega partnerja na festivalu na Švedskem, violinist Hrachyo Avanesyan je bil zmagovalec tekmovanja Yehudija Menuhina, prek njega pa je nato spoznala Mayo Levy. Njun prvi skupni nastop je bil pred mesecem dni v Zagrebu na koncertu za materinski dan, v naslednji sezoni pa se bosta z avtorskim programom predstavili tudi na Cipru, Dunaju in v Parizu. Matei Leko in Mayi Levy se bosta v pogovornem delu dogodka pridružila igralka in pisateljica Zvezdana Mlakar ter slikar Miha Murn.