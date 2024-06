E-knjige: Biblos bo kmalu zamenjal portal Cobiss Ela

Z junijem je prenehala delovati priljubljena platforma Biblos, ki je v zadnjih 11 letih uporabnikom omogočala dostop do ene največjih elektronskih knjižnic in knjigarn v Sloveniji. Zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe med Založbo Beletrina in Združenjem slovenskih splošnih knjižnic bo kmalu zaživel nov portal Cobiss Ela.