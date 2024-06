Nad središčem Gaze so izraelska letala včeraj spet odvrgla dve raketi. Nekaj kilogramov smrtonosnega tovora je zadelo šolo agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v begunskem taborišču Nuseirat, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci. Ubitih je bilo najmanj 40 ljudi, med njimi ženske in otroci, več kot 70 je ranjenih. V izraelski vojski trdijo, da so se za napad odločili, ker naj bi se v poslopjih šole skrivalo od 20 do 30 Hamasovih borcev.

Včeraj odvrženi raketi se pridružujeta okoli 70.000 tonam eksploziva, ki jih je izraelska vojska od začetka vojne pred natanko osmimi meseci po ocenah nevladne organizacije Euro-Med Human Rights Monitor odvrgla na Gazo. To je več eksploziva, kot so ga med drugo svetovno vojno na London odvrgli Nemci ali kot so ga na Dresden odvrgli zavezniki.

Napad na šolo v Nuseiratu se je zgodil tik zatem, ko je izraelska vojska napovedala okrepitev ofenzive v Gazi in zagotovila, da tudi med okrepljenimi pogovori o prekinitvi spopadov orožje ne bo mirovalo. Palestinska in izraelska stran napad na šolo razlagata povsem drugače. Hamas je zanikal, da bi šola v Nuseiratu služila kot skrivališče njegovi poveljniški enoti, izraelska vojska pa trdi, da je izvedla precizen napad na osnovi satelitskih posnetkov ter obveščevalnih podatkov, da se v dveh delih šolskega poslopja nahajajo hamasovci.

Pogajanja se nadaljujejo

Ob vseh zaostrovanjih, do katerih prihaja tudi med Izraelom in Hezbolahom, so se v Katarju nadaljevala pogajanja o načrtu za prekinitev spopadov, ki so ga predlagale ZDA. Ameriška administracija je včeraj s skupino šestnajstih držav v posebni izjavi poudarila, da je čas, da se vojna konča, in Izrael, kjer načrtu nasprotujeta predvsem ministra Bezazel Smotrich in Itamar Ben Gvir, ter Hamas pozvala k njegovemu sprejetju. »V tem ključnem trenutku pozivamo voditelje Izraela in Hamasa, da sklenejo kompromise, potrebne za dokončanje dogovora,« pod ameriškim vodstvom poziva skupina držav, med katerimi so tudi Avstrija, Nemčija, Srbija, Velika Britanija, Danska, Bolgarija, Portugalska, Romunija in Španija.

Načrt predsednika Joeja Bidna, ki ga uradno sicer pripisujejo Izraelu, predvideva tri faze. Prva bi trajala šest tednov, ko bi izmenjali izraelske talce in palestinske zapornike, omogočili gibanje civilistom v Gazi, izraelska vojska bi se postopoma umikala, v Gazo pa bi prišla okrepljena humanitarna pomoč. V drugi fazi bi se Hamas in Izrael začela pogajati o trajni prekinitvi spopadov, izraelska vojska pa bi se dokončno umaknila. V tretji fazi, ko bi do premirja prišlo, pa bi se začela obnova Gaze. Čeprav tako Hamas kot izraelski premier Benjamin Netanjahu kažeta pripravljenost na dogovor, naj bi imel Hamas zadržke predvsem do druge faze načrta, medtem ko Netanjahu med vse večjimi napetostmi v koaliciji zagotavlja, da bo uničil Hamas v Gazi.

Grozi izbruh kolere

Medtem pa Združeni narodi svarijo pred grožnjo, da bi zaradi poletne vročine in pomanjkanja vode v Gazi prišlo do dehidracije prebivalstva in izbruha številnih bolezni, med drugim kolere. Odkar se je začela vojna in je po zasedbi mejnega prehoda Rafa zaprta meja z Egiptom, po ocenah tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva na nujno medicinsko zdravljenje v tujino ne more odpotovati več kot 25.000 Palestincev.