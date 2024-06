Počitniške delavnice bodo odprli z igranjem družabnih iger pod mentorstvom Tamare Banko in Anje Šavli v sredo, 26. junija, med 10. in 12. uro v Knjižnici Bežigrad. Izvajalki bosta v naslednjih dneh vodili še delavnice Sestavljene zgodbe, kjer bodo otrokom pripovedovanje zgodb popestrili z lego kockami. Prijave za delavnice, ki bodo potekale v Knjižnici Bežigrad, zbirajo na telefonski številki 01 308 5301 ali na elektronskem naslovu bezigrad@mklj.si. Med drugimi se bodo zvrstile še delavnice robotike, tečajev jezikov, izdelave nakita in lovilcev sanj ter delavnice reciklaže z Društvom Gumb in kreativne poletne pravljične urice za najmlajše.