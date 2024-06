Proge 2, 7, 7L, 12, 12D in 27 imajo obvoz

Danes od 15. do 21. ure bo za avtobusne linije 2, 7, 7L, 12, 12D in 27 zaradi popolne prometne zapore na delu Šmartinske ceste urejen obvoz. Za progo 2 bo potekal po Kajuhovi, Letališki in Bratislavski, za progi 7 in 7L po Šmartinski, Letališki in Bratislavski. Liniji 12 in 12D bosta imeli obvoz v smereh Vevče in Zadobrovška, proga 27 pa v smeri Šmartinske, Letališke in na območje BTC do krožišča Žito in v nasprotni smeri.