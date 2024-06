Sledili bodo predstavniki treh različnih celin, in sicer Julia Sarachu, David Odiase in Petar Andonovski. Domači literaturi bodo posvetili štiri večere, ko bodo svoje avtopoetike brali Nataša Velikonja, Sergej Harlamov, Ajda Bračič in Tjaša Mislej. Od 18. ure dalje bo potekal spremljevalni mladinski program O'živela knjiga. Udeleženci bodo spoznavali knjige, si ogledali gledališke in lutkovne predstave, sodelovali na številnih ustvarjalnih delavnicah in se pridružili vodenemu ogledu umetniškega ateljeja. Na festivalu bodo nastopili tudi glasbeniki raznolikih žanrskih polj: Dojaja, Petra Onderufová, Aleksander Kuzmić (Wild Strings Duo), Vraževerje, Niko Novak, Iztok Koren, Muzikačaka, Kiki in Bregove dere.