Sojenje Bidnovemu sinu

V ZDA poteka sojenje sinu predsednika Hunterju Bidnu, ki mu tožilstvo očita kazniva dejanja laganja pri nakupu pištole leta 2018 in nezakonite posesti orožja. Na obrazcu je namreč odkljukal, da ni odvisnik od mamil in da jih ne uživa. Grozi mu do 25 let zapora, če bo spoznan za krivega.