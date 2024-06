»Če nekdo meni, da lahko dobavlja takšno orožje na vojno območje z namenom napadov na naše ozemlje in nam povzroča probleme, zakaj mi ne bi imeli pravice dobaviti orožja enakega tipa v tiste regije sveta, od koder bi lahko napadli občutljive objekte zahodnih držav, ki to počno Rusiji?« je dejal Putin med pogovorom z uredniki tiskovnih agencij v Sankt Peterburgu. Namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je dodal, da namenoma ne povedo, katere države bi lahko dobile orožje, da pa bi to lahko bila vsaka, ki ima Združene države za sovražnice.