Rahlo razočaranje nad šibko rastjo

SEC je vendarle potrdil vloge za ustanovitev promptnih ETF-skladov za ether. Opazovalci in udeleženci v panogi so pričakovali, da bodo vloge za ETF zavrnjene, pri čemer so se sklicevali na pomanjkanje javnega sodelovanja SEC s prosilci glede njihovih obrazcev. To se je spremenilo pred nekaj tedni, ko je SEC pozval borze, naj pospešeno posodobijo obrazce 19b-4. Ti so bili, kot rečeno, potrjeni in zdaj se izdajalci skladov pripravljajo na njihovo uvrstitev v trgovanje. Po neuradnih informacijah se pričakuje, da se bodo ETF-skladi na borzah pojavili v tem ali prihodnjem mesecu. Zanimivo je bilo spremljati izjave Garyja Genslerja, predsednika SEC, ki je na temo sprejetja etherja ETF-skladov govoril v medijih. Po njegovih besedah je SEC s potrditvijo ETF skladov za bitcoin že nakazal sprejetje nadaljnjih ETF-skladov. Pomembno vlogo je odigrala tudi sodba okrožnega sodišča v Washingtonu, ki je pritrdila Graycalu v tožbi proti SEC.