V predreferendumski kampanji o konoplji: Izmikanje ministrice - ali zdravniško stroko ignorira?

V predreferendumski kampanji o konoplji sta se do zadnjega kakršni koli jasni opredelitvi izogibala ministrstvo za zdravje in ministrica, čeprav gre za strokovna vprašanja in zakonodajo iz njune pristojnosti. “Verjetno so v ozadju politični pritiski in interesi,” komentirajo v Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni.