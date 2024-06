Zaradi zaznanih nepravilnosti v povezavi s porabo javnih sredstev je zadevo odstopila v obravnavo računskemu sodišču, v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov zaradi domnevnih poznanstev med ponudnikom in uradnimi osebami Morsa pa državni revizijski komisiji, saj v postopkih javnega naročanja za nasprotje interesov veljajo določbe zakona o javnem naročanju, so sporočili iz KPK. Na podlagi razpoložljive dokumentacije komisija ni potrdila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila.