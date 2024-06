Cilji sistemskega zakona za financiranje javne najemne gradnje so predvsem zagotovitev financiranja in zagotavljanje ustreznih pogojev gradnje javnih najemnih stanovanj v prihodnjih desetih letih, so po seji sporočili iz vlade. Minister za solidarno prihodnost, pristojen za stanovanjsko politiko, Simon Maljevac je pojasnil, da bo zakon med drugim opredelil, kdo so tisti, ki bodo lahko gradili javna najemna stanovanja – od zadrug, neprofitnih stanovanjskih organizacij do lokalnih skladov in republiškega stanovanjskega sklada.