Resnični ‘Allo ‘Allo!

Britanske padalce, ki so včeraj sodelovali na spominski slovesnosti ob 80. obletnici dneva D v Normandiji, so na travniku, kjer so pristali v Franciji, pričakali cariniki. Vsak od padalcev je moral pokazati potni list carinikom, ki so sedeli za zložljivimi mizami in vsak potni list predano ožigosali. Ker red mora biti: Velika Britanija ni v evropski skupnosti in Britanci ne živijo več v Evropi brez meja.