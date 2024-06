»Hvala ukrajinskemu ljudstvu za njegov pogum. Tukaj smo in ne bomo popustili,« je na znameniti normandijski plaži Omaha dejal Macron in v luči vojne v Ukrajini poudaril, da se je treba za svobodo boriti vsak dan znova. »Soočeni z vrnitvijo vojne na našo celino (...) pokažimo, da smo vredni tistih, ki so se tukaj izkrcali,« je dodal.

Pred osrednjim dogodkom na plaži Omaha je več slovesnosti ob 80. obletnici dneva D potekalo tudi na plažah Utah, Gold, Sword in Juno, kjer so se pred 80 leti izkrcali ameriški, britanski in kanadski vojaki.

Poleg približno 200 še živih vojnih veteranov so se osrednje slovesnosti udeležili številni svetovni voditelji, vključno z ameriškim in ukrajinskim predsednikom, Joejem Bidnom in Volodimirjem Zelenskim, britanskim premierjem Rishijem Sunakom in britanskim kraljem Karlom III.

»Zavezniki so takrat branili svobodo Evrope, Ukrajinci pa to počnejo zdaj. Takrat je zmagala enotnost in prava enotnost lahko zmaga tudi danes,« je ob prihodu v Normandijo na omrežju X zapisal Zelenski in dodal, da današnja obletnica opominja na pogum in odločnost v prizadevanjih za svobodo in demokracijo.

Ukrajinskega predsednika bo Macron predvidoma v petek sprejel v Elizejski palači. Ob tem naj bi se Zelenski sestal tudi s francoskim obrambnim ministrom Sebastienom Lecornujem.

Ukrajini sta sicer danes v okviru slovesnosti nadaljnjo podporo že izrekla ameriški predsednik Biden in nemški kancler Olaf Scholz.