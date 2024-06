»Čestitke ekipi SpaceX za epski dosežek,« je na družbenem omrežju X zapisal direktor družbe SpaceX Elon Musk in pojasnil, da je raketi Starship uspel povratek v atmosfero in pristanek v oceanu severozahodno od Avstralije.

Povrhu je mehak pristanek v Mehiškem zalivu uspel tudi pogonski raketi super heavy, ki se je med vzletom uspešno ločila od rakete Starship. »Čestitke družbi SpaceX za uspešen jutranji testni polet ladje Starship,« je na omrežju X zapisal vodja ameriške vesoljske agencije Nasa Bill Nelson.

Raketa je sicer sestavljena iz zgornje stopnje, prav tako imenovane starship, in pogonske rakete, imenovane super heavy. Visoka je 120 metrov, s premerom približno devetih metrov. Super heavy je opremljen s 33 motorji raptor, raketo pa poganja kombinacija metana in kisika.

Trije prejšnji poskusi so se končali z uničenjem rakete. »Koristen tovor teh preizkusov letenja so podatki. Na podlagi tega, kar smo dosegli med tretjim preizkusnim letom plovila Starship, je naš glavni cilj danes prestati izjemno vročino pri ponovnem vstopu v atmosfero,« je SpaceX objavil na omrežju X.

Potek četrtega leta naj bi bil podoben tretjemu preizkusu, ki je potekal marca in pri katerem je Starship letel 49 minut. Po ponovnem vstopu v atmosfero nad Indijskim oceanom se je za njim izgubila vsaka sled.

SpaceX je od takrat po lastnih navedbah izvedel več nadgradenj programske in strojne opreme. Pri podjetju so upali, da jim bo uspel mehak pristanek nosilne stopnje v Mehiškem zalivu in »nadzorovan vstop« v atmosfero za zgornjo stopnjo.

Med prvim preizkusom aprila lani je celoten raketni sistem eksplodiral že po nekaj minutah. Med drugim preizkusom novembra sta se obe stopnji rakete ločili in zgornja stopnja je še naprej letela, vendar sta kmalu zatem obe ločeno eksplodirali.

Gre za doslej najmočnejšo raketo na svetu, ki bi lahko v orbito prenesla več kot 150 ton tovora, zasnovana pa je tako, da bi jo bilo mogoče v celoti ponovno uporabiti. Starship je ameriška vesoljska agencija Nasa izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III.