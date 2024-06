Vse kandidatke so bile gladko izvoljene v prvem krogu. Danska je dobila 184 glasov, Grčija 181, Panama 183, Somalija 179 in Pakistan 128.

Volitve so bile formalnost, saj so se znotraj regionalnih skupin sistema ZN vnaprej dogovorili o kandidaturah. V skupini Zahodna Evropa in drugi sta bila na voljo dva sedeža, ki ju bosta 1. januarja namesto Malte in Švice zasedli Grčija in Danska, v preostalih skupinah pa so izvolili po eno državo.

Namesto Mozambika se v Varnostni svet ZN iz Afriške skupine seli Somalija, namesto Japonske iz skupine Azija-Pacifik Pakistan in namesto Ekvadorja iz skupine Latinska Amerika in Karibi Panama.

Vseh pet izvoljenih držav je bilo že prej v Varnostnem svetu ZN. Pakistan, ki se odlikuje po intenzivnem sodelovanju v mirovnih misijah ZN, doslej kar sedemkrat, Panama petkrat, Danska štirikrat, Grčija dvakrat in Somalija enkrat.