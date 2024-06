Glede na navedbe lokalnih novinarjev je izraelsko letalo v zgornje nadstropje šole v begunskem taborišču Nuseirat, v kateri je nastanjenih več deset razseljenih prebivalcev Gaze, izstrelilo dve raketi. Gibanje Hamas je najprej sporočilo, da je bilo ubitih najmanj 27 ljudi in Izrael obtožilo izvedbe grozljivega pokola, pozneje so iz bolnišnice Mučencev Al Akse v kraju Deir al Bala potrdili, da je v napadu umrlo vsaj 37 ljudi.

Izraelska vojska je sporočila, da so njena letala izvedla natančen napad na prostore Hamasa znotraj šole Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in pri tem ubila več pripadnikov tako Hamasa kot Islamskega džihada, ki da so sodelovali v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih okrog 1200 ljudi.

Na prizorišče so prispela reševalna vozila in prepeljala več ranjenih v bližnjo bolnišnico. Posnetki na družbenih medijih prikazujejo uničene prostore in v prte zavita trupla.

Izrael je že večkrat obtožil Hamas in njegove zaveznike v Gazi, da uporabljajo šole, zdravstvene ustanove in drugo civilno infrastrukturo kot operativne centre, kar Hamas zanika.

Reketirali brez predhodnega opozorila

Vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je v odzivu na napad poudaril, da je Izrael šolo raketiral brez predhodnega opozorila, čeprav so izraelsko vojsko obvestili o koordinatah vseh svojih prostorov. »Napadanje, ciljanje ali uporaba stavb ZN za vojaške namene je očitna kršitev mednarodnega humanitarnega prava,« je opozoril Lazzarini.

Pozneje se je na napad odzval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in pozval k neodvisni preiskavi dogodka. Ob tem je na omrežju X zapisal, da sta »nasilje in trpljenje še vedno edina resničnost za več sto tisoč nedolžnih civilistov« v Gazi.

»Trajno premirje je edini način za zaščito civilistov in takojšnjo izpustitev vseh talcev,« je ponovil in dodal, da se morata sprti strani dogovoriti o načrtu za prekinitev ognja v Gazi v treh fazah, ki ga je minuli teden predlagal ameriški predsednik Joe Biden.

Po navedbah zdravnika v bolnišnici Mučencev Al Akse je bilo sicer v ločenem nočnem izraelskem napadu ubitih še šest ljudi v hiši v begunskem taborišču Nuseirat. Očividci so prav tako poročali tudi o intenzivnem obstreljevanju taborišč Bureidž in Al Maghazi.

Izraelsko letalstvo je izvedlo tudi napade na vzhodne in osrednje četrti mesta Rafa, je povedal lokalni vir.

V napadih na Gazo, ki jih je Izrael začel v odgovor na vdor Hamasa, je bilo doslej ubitih več kot 36.000 ljudi. Izrael se sooča z vse večjim pritiskom glede svojega ravnanja v vojni, proti njemu potekajo postopki pred dvema mednarodnima sodiščema, več evropskih držav je priznalo Palestino.