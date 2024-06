Sodišče je odločilo, da so bili izbrani člani uprave imenovani zakonito, so zapisali na RTVS.

Postopek se je nanašal na javni razpis za predsednika in dva člana štiričlanske uprave zavoda, objavljen 9. junija lani, na katerem je bil za predsednika uprave izbran Zvezdan Martić, v obdobju od leta 2019 do 2021 pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak. Za dva člana pa sta bila izbrana direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum in Andrej Trček iz pravne pisarne RTVS. Sodišče je odločilo, da svet RTVS ni kršil postopka za izvedbo razpisa in da so izbrani kandidati izpolnjevali razpisne pogoje, so danes sporočili z RTVS.

Sodišče je v celoti pritrdilo navedbam RTVS kot tožene stranke, Grahu Whatmoughu pa naložilo plačilo sodnih stroškov, so dodali.

Od prvotne štiričlanske uprave, ki je začela delo avgusta lani in v katero je bil poleg omenjenih imenovan še delavski direktor Franci Pavšer, sta zdaj v njej sicer le še Trček in Pavšer. Martić je 29. maja podal odstopno izjavo zaradi izgube zaupanja pri večini članov sveta RTVS, tako da upravo kot v. d. predsednice uprave zdaj vodi nekdanja direktorica TVS Gorščak.

Kardum pa je 29. decembra lani odstopil, ker je ocenil, da ne more več učinkovito prispevati k uresničevanju poslanstva in vizije javnega medijskega servisa. Njegova naslednica ali naslednik še ni bil imenovan.