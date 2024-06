»42-letna valižanska princesa Kate Middleton se morda nikoli več ne bo vrnila v isti vlogi,« je povedal vir za US Weekly. Uradno se je zadnjič v javnosti pojavila decembra lani, v sredi marca pa javnosti sporočila, da je zbolela za rakom. Zaradi diagnoze se je princesa odmaknila iz javnosti in odložila opravljanje kraljevih dolžnosti.

Do danes je informacij o njenem zdravstvenem stanju malo, saj Kraljeva družina skrbno varuje princesino zasebnost.

Kraljevi strokovnjak Richard Fitzwilliams je komentiral princesino zdravje in povedal, da bodo ob vrnitvi njene naloge skrbno izbrane in bodo sledile zdravniškim nasvetom.

Medtem je vir za omenjeno revijo povedal, da se princesa morda ne bo več pojavljala kot aktivna članica kraljeve družine do jeseni ali celo do konca leta 2024.

Vir še dodaja, da so princeso opazili v zadnjih tednih, kako opravlja opravke z družinskimi člani in sama. »Kate se počuti dovolj močno, da se lahko ukvarja z otroki,« je ekskluzivno novico delil poznavalec v zadnji izdaji Us Weekly.