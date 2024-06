Za nagrado so bile nominirane še Nina Dragičević s pesniško zbirko Ampak, kdo?, Jedrt Maležič z zbirko kratkih zgodb Dvoliki, Anja Mugerli z romanom Pričakovanja in Pia Prezelj z romanom Težka voda. Vse so se pred razglasitvijo predstavile v pogovoru s kritikom Sašom Puljarevićem, ki so ga med drugim zanimali literarni postopki pri posamičnih delih, pa tudi vprašanje, ali se zdi nenavadno, da so se v izboru znašle zgolj avtorice. Večinoma so se strinjale, da se jim zdi na prvem mestu pomembna kakovost, iz česar sklepajo, da je bil to glavni razlog za uvrstitev v izbor.

Zbirka To se ne pove je najnovejša zbirka pesnice in prevajalke Pepelnik, rojene leta 1979 v Ljubljani. Izšla je lani pri LUD Literatura. Literarna komparativistka Sanja Podržaj je na spletni strani društva zapisala: »So stvari, ki se jih lahko pove, in stvari, ki se jih ne sme povedati. Potem pa je tu še tisto, kar se pove zlahka, in tisto, česar se ne da povedati, kar je neupovedljivo z besedami, ki so na voljo. Slednje skuša Ana Pepelnik uloviti v zbirki To se ne pove.«

Zbirka po njenih besedah govori o kroženju, prehajanju iz ne-biti v bit in nazaj, o prostoru med temo in svetlobo, med začetkom in koncem in vsem, kar je vmes. Pesnica črpa iz običajnih trenutkov, iz šumenja krošnje smreke, sunka vetra, medčloveških bližin in tistega trenutka pred spanjem, ko se na pol v snu nekaj porodi. Pa tudi iz bolečine, izgube in odraščanja.

Kot je avtorica povedala pred razglasitvijo, so nekatere pesmi kratke in nekatere dolge, enako kot je »včasih jezika preveč in včasih premalo«. Pomemben se ji zdi tudi molk, saj se v njem »skriva vse oziroma en cel kup pesmi«.

Kritiško sito je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. Pri izbiri sodeluje kar se da najširši kritiški forum, ki o dobitniku odloča v dveh krogih. Nagrado prejme delo z največ glasovi kritiške žirije. Letos je o njej glasovalo 16 članov.

Lani je nagrado dobila Ajda Bračič za zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje, ki je prav tako izšla pri LUD Literatura.