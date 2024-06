»Sem edini še v vrsti pred upravno enoto tukaj na Linhartovi. Ura je 12 minut do šestih in ravnokar so mi povedali, da me ne bodo sprejeli in naj grem domov. Prišel sem pred pol četrto uro, torej stojim v vrsti že dve uri in pol. Nek gospod je prišel povedat, da na okencu dela samo ena oseba in da zame nimajo časa, ker ob šestih zaključijo z delom. Pred nosom so mi zaprli vrata in lahko vam povem, da se ne počutim v redu,« je povedal Niko B. iz Šiške tik zatem, ko je v sredo popoldne po več urah ostal pred zaprtimi vrati ljubljanske izpostave Upravne enote (UE) Linhartova. V četrtek je pred vrati ostalo okoli 20 ljudi, nekateri so že drugič ali tretjič poskušali srečo, na ljubljanski upravni enoti pa niso prišli na vrsto zaradi predolge vrste. Predsednik sindikata zaposlenih na UE Linhartova je že okoli pete ure čakajočim naznanil: »Upravna enota se zapre čez eno uro. Sprejmemo lahko samo tri stranke.« Gospod B. je vztrajal pred vrati upravne enote tudi potem, ko so ostali že obupali in šli domov. Večina jih je pri tem napovedala, da bodo odšli na katero izmed okoliških upravni enot, in upala na bolj človeško obravnavo. Iz ministrstva za javno upravo so sicer sporočili, da se je v času stavke na upravnih enotah v okolici Ljubljane število rešenih zadev povečalo za približno tretjino.

Vrhnika, Logatec, Cerknica

V neposredni bližini prestolnice ne stavkajo v Grosuplju in Vrhniki. Kot smo uspeli ugotoviti, tudi zato, ker tam ni organiziranega sindikata. V obeh upravnih enotah beležijo močno povečan obisk strank s stalnim prebivališčem drugje. Na Vrhniki beležijo kar 40 odstotkov več strank, je sporočila tamkajšnja načelnica Martina Zalar. »Za storitve je treba žal čakati več ur. Opažamo, da ljudje k nam prihajajo z različnih koncev Slovenije, ne samo iz Ljubljane,« je še dodala načelnica. Če greste na lov za uradnikom naprej v smeri primorske, boste tudi v Logatcu in Postojni naleteli na stavko. V Cerknici, kjer ne stavkajo, pa boste čakali v vrsti. Načelnica Valentina Palčič Petrič je povedala, da več kot polovicoa strank ni iz njihove občine, pri tem pa je dodala, da imajo na enoti samo 24 uslužbencev, ki opravljajo različne postopke.

Med našim obiskom na UE Ljubljana so nam obiskovalci povedale, da jim je stavkovna straža ali varnostnik svetovala, naj gredo poskusit srečo izven Ljubljane, po možnosti na enoto, kjer ni stavke. »Državljan mora opraviti storitev, ki mu jo je predpisala država. Kje in kdaj jo bo opravil, pa je njegova izbira. S tem, da stranke preusmerjajo na upravne enote, ki ne stavkajo, pa nisem seznanjena. Dejstvo pa je, da male upravne enote z malim številom zaposlenih ne zmoremo sprejeti in obdelati vseh strank,« je tovrstne navedbe komentirala načelnica UE Cerknica.

Grosuplje, Ribnica, Kočevje

»Stavka se pozna tudi pri nas. Sploh pri upravnih zadevah kjer ni krajevne pristojnosti, kot je izdaja osebnih dokumentov, vozniški in prometnih dovoljenj, overitev in tako naprej. Je pa res, da je vsako leto pred dopustom obiska več. Sedaj imamo, tudi zaradi stavke, več takšnih zadev,« je povedala Uršula Novak, vršilka dolžnosti načelnice UE Grosuplje. Zaradi stavke pride tudi k njim veliko strank od drugod, zaradi česar je na termin potrebno čakati tudi uro ali več, prav tako pa morajo nekatere stranke odsloviti. Pri tem je dodala, da imajo pri njih še vedno prednost stranke, ki se naročijo po telefonu. Takšnih je približno deset odstotkov.

V Ribnici ne stavkajo, približno polovica strank pa prihaja od drugod. Razmere so tam še obvladljive, zato niso prilagodili poslovanja novim razmeram, je sporočil načelnik Kristjan Košir. V Kočevju pa stavkajo samo ob sredah: kako se obravnava strank razlikuje v primerjavi z ostalimi dnevi nismo uspeli ugotoviti.

Litija in Domžale

Upravne enote, ki stavkajo, morajo po dopisu ministrstva za javno upravo opravljati širok nabor nalog, ki jih je ministrstvo opredelilo kot »nujne.« Gre za odmik od zakona o stavki, ki pravi, da morajo v času stavke opravljati »nujne naloge,« se pravi tiste postopke, za katere sami presodijo, da so nujni. V Ljubljani izvajajo belo stavko – torej spoštujejo dopis ministrstva in opravljajo večino nalog, a zelo počasi. Iz Litije in Domžal pa so nam sporočili, da stavkovna straža tam še vedno presodi od primera do primera, ali je zadeva nujna. Iz Domžal so sporočili, da zaradi stavke obravnavajo približno 30 odstotkov manj strank. Kar je še vedno več kot v Ljubljani – tam po naših opažanjih obravnavajo več kot 80 odstotkov manj strank kot pred stavko.

Z vidika uporabnika, ki utemeljeno in nujno potrebuje storitev, verjetno ni bistvene razlike, ali se na posamezni upravni enoti držijo zakona o nujnih nalogah ali izvajajo belo stavko. V obeh primerih čaka dolgo časa.

Nujno pa pred obiskom upravne enote v prihodnjih tednih vzemite veliko vode. Srečali smo kar nekaj strank, ki so od nameravanega postopka na UE Linhartova obupale tudi zaradi dehidracije zaradi nepričakovanega čakanja na junijskem soncu.