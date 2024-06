Kot so na svoji spletni strani zapisali v Robinhoodu, bodo s prevzemom Bitstampa prišli do komitentov v EU, Veliki Britaniji, ZDA in Aziji, posebej pa se veselijo pridobitve institucionalnih strank.

We’re accelerating Robinhood Crypto’s worldwide expansion. Robinhood has officially entered into an agreement to acquire @Bitstamp, a global cryptocurrency exchange with customers across the EU, UK, US and Asia. More details: https://t.co/wk3x02z0rUpic.twitter.com/aadKzhCxlx — Robinhood (@RobinhoodApp) June 6, 2024

Bitstamp ima svoje poslovne prostore v Sloveniji, Združenem kraljestvu, Luksemburgu, Singapurju in ZDA, njegove ekipe pa bodo zdaj združile moči z Robinhoodovimi, kar bo »spodbudilo sodelovanje, inovacije in izmenjavo znanja med celinami«.

»Stranke Robinhooda in Bitstampa lahko pričakujejo enako raven storitev, varnosti in zanesljivosti,« so že zagotovili v Robinhoodu.

Američani ocenjujejo, da bo končna kupnina znašala približno 200 milijonov dolarjev, plačali pa naj bi jo v gotovini. Posel morajo zdaj potrditi še pristojni regulatorji, zaključen naj bi bil v prvi polovici leta 2025.

Bitstamp sta leta 2011 ustanovila Nejc Kodrič in Damjan Merlak, ki danes spadata med najbogatejše Slovence. Leta 2018 sta ga prodala belgijskemu holdingu NXMH, ki je v lasti južnokorejske družbe NXC. Kot danes piše spletni portal Siol, uradnih informacij o tem, koliko sta iztržila s prodajo, ni, neuradno pa naj bi se špekuliralo, da naj bi bil posel vreden 350 milijonov evrov.

Po navedbah Siola ima Bitstamp večino zaposlenih še vedno v Ljubljani, za posel pa naj bi po njihovih neuradnih informacijah izvedeli le 20 minut pred uradno objavo Robinhooda. Odločitev naj bi jih presenetila, saj naj bi se pred tem govorilo o dokapitalizaciji družbe. Čudilo naj bi jih tudi nizko vrednotenje Bitstampa, še piše spletni portal.