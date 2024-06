Voditelji so se na osrednji slovesnosti poklonili vojakom, ki so sodelovali v boju proti nacizmu in opozorili, da žrtev tega dne ne smemo pozabiti.

Med govorniki na osrednji slovesnosti je bil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je izpostavil, da je to, kar so zavezniki skupaj naredili pred 80 leti, daleč preseglo tisto, kar bi lahko storili sami. Poudaril je, da je to zelo močna prispodoba tega, kako nas zavezništva delajo še močnejše.

»Danes je Nato bolj združen kot kdajkoli prej. Pripravljen je ohranjati mir in braniti svobodo po vsem svetu,« je dejal Biden in izpostavil, da izolacija ni bila odgovor pred pred 80 leti in ni odgovor danes, zato se boj med svobodo in diktaturo nikoli ne konča.

»Ne bomo odšli, kajti če bomo, bo Ukrajina podjarmljena in ne bo se končalo le pri tem. Ogrožene bodo sosede Ukrajine, ogrožena bo vsa Evropa. Predati se nasilnežem, prikloniti se diktatorjem, je preprosto nepredstavljivo,« je še poudaril ameriški predsednik.

Že pred osrednjo slovesnostjo je bilo na plažah Normandije več dogodkov. Britanske slovesnosti pri plaži Gold v kraju Ver-sur-Mer sta se udeležila tudi britanski premier Rishi Sunak in francoski predsednik Emmanuel Macron, ki sta ravno tako poudarila, da nihče ne sme pozabiti žrtev dneva D. »Samo s spominjanjem lahko zagotovimo, da stvar, za katero ste se borili, ne bo nikoli samoumevna. Zato zdaj in vedno spoštujemo naše veterane,« je dodal Sunak. Kanadski premier Justin Trudeau pa je na kanadski slovesnosti pri plaži Juno v bližnjem kraju Courseulles-Sur-Mer voditelje pozval, naj se še naprej borijo za demokracijo.

Tudi tako je bilo 80 let pozneje: britanske padalce pričakali francoski cariniki

Britanske padalce, ki so danes v okviru spominskih slovesnosti ob 80. obletnici dneva D pristali v Normandiji, na travniku v kraju Sannerville pričakali francoski cariniki, ki so od njih zahtevali potne liste. Velika Britanija namreč od leta 2020 ni več članica Evropske unije, Britanci pa tako za vstop v blok potrebujejo potne liste.

Après les parachutages organisés par les Britanniques, ce mercredi à Sannerville, les courageux parachutistes passent par la case « douanes » pour des formalités administratives. Avec le sourire. #DDay#Calvados#Normandiepic.twitter.com/J9oCoP1gf4 — Ouest-France 14 (@OuestFrance14) June 5, 2024

Po pristanku na travniku so morali padalci skozi improvizirano carinsko kontrolo. Kot prikazuje videoposnetek, ki ga je objavil francoski časnik Ouest-France, so se padalci z velikimi nahrbtniki pomikali mimo francoskih carinikov, ki so sedeli za zložljivimi mizami, poroča bruseljski spletni portal Politico.

