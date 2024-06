Neukrotljivi bes

Mariborski policisti so imeli obilico dela z gospodom, ki je svoj bes sproščal na precej destruktiven način. Pripeljal se je pred enega izmed oddelkov mariborskega univerzitetnega kliničnega centra in si že na dovozu izbral prvo tarčo: zapornico. Po trčenju je stopil iz avta in udaril še varnostnika, nato pa ponovno sedel za volan in se odpeljal do še precej večjega objekta za sproščanje: stavbo bolnišničnega oddelka. Večkrat se je zaletel vanjo, pomirili pa so ga nazadnje šele policisti. Ne zgolj z besedami, ampak tudi s prisilnimi sredstvi. Izkazalo se je, da je k besu gospoda pripomogel tudi alkohol. Na Štajerskem se bojijo, kako besen bo šele takrat, ko bo prejel položnico za množico prekrškov in škodo, ki jo je povzročil.

Cestni bes

Na svojevrsten način sta napetost sproščala tudi Britanca v mestu Coventry. Med vožnjo iz krožišča voznik avtomobila ni bil navdušen nad manevrom voznika pred njim. Zato se mu je nalepil na zadnjo plat in trobil, voznik pred njim pa je naenkrat zavrl. Prišlo je do trčenja, ki pa je pomenilo šele začetek pravega cestnega besa, ki je sledil. Izkazalo se je, da je nervozni voznik za dobro glavo nižji od voznika Mercedesa, v katerega je trčil. Ko je slednji želel fotografirati nastalo škodo, je manjši Britanec svojo prikrajšanost v višini poskušal nadomestiti tako, da je sunkovito zapeljal proti njemu. Nato je izstopil iz avtomobila ter poplesaval in zamahoval proti večjemu vozniku, nazadnje pa je končal na hrbtu. Višji voznik Mercedesa naj bi ga pri tem nekajkrat udaril celo s kamnom. Ko se je zdelo, da bo prepira in pretepa vendarle konec, je manjši voznik ponovno sedel v svoj avtomobil in se nalašč in s pospeškom zaletel v Mercedes. Vse to so posneli tudi nekateri mimoidoči, tako da britanski policisti niso imeli težkega dela.

Živalska lakota

Ameriška družina se je odpravila na izlet v teksaški safari park, po katerem se je vozila s svojim poltovornjakom. V odprtem delu prtljažnega prostora je sedela tudi malčica, ki je v rokah držala vrečko s hrano za živali, s katero je obiskovalcem parka dovoljeno hraniti živali, ki se prosto gibajo po parku. Žirafi so ponudili hrano iz roke, vendar ji grižljaj ni bil dovolj. Segla je še po vrečki, pri tem pa očitno zgrabila tudi deklico za majico in jo dvignila s prtljažnega prostora v zrak. Na srečo jo je spustila, še preden je povsem vzravnala svoj vrat. Na srečo se nihče ni poškodoval, malčica pa je, poleg safarija, doživela še svojo prvo adrenalinsko izkušnjo. Ameriški mediji niso poročali, da bi zoper žirafo uvedli disciplinski postopek. Vodstvo parka je pokazalo razumevanje, da je lakota pač lakota.

Obtičal pod mostom

Vhodi v garažne hiše zgovorno pričajo o tem, da se nekateri vozniki včasih ne zavedajo višine vozila, s katerim upravljajo. Kot kaže, se podobno dogaja tudi poklicnim voznikom. Denimo vozniku tovornjaka, ki se je po Cesti IX. Korpusa peljal po Solkanu, ko se mu je na pot postavila železniška proga. Cesta namreč vodi skozi podvoz pod progo, pred katerim stoji tudi opozorilo o višini podvoza. Šofer je opozorilo spregledal ali pač ignoriral in treščil v strop podvoza. Želimo mu, da je vsaj tovor ostal nepoškodovan.

Kazen bo odslužil s pisanjem eseja

Kdor se huduje nad slovenskimi sodnimi mlini, se lahko potolaži, da je ponekod še bistveno huje. Na primer v Indiji. Tam je 17-letni sinček bogataša povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva 24-letnika. Za nameček je bil še pijan. Pred tem je namreč popival s prijatelji, nato pa sedel za volan novega porsheja, ki mu ga je kupil očka. Ker je bil 17-letnik očitno iz prave kaste, ga je sodnik proti plačilu varščine na prostost izpustil že po 15 urah in mu naložil smešno nizko kazen: napisati bo moral esej o varnosti v cestnem prometu.