Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči sestrelila 13 ukrajinskih dronov nad okupiranim polotokom Krim, še šest pa nad Belgorodom. Nad regijo Rostov je zračna obramba sestrelila eno raketo.

Ukrajina je z droni napadla tudi rafinerijo nafte v kraju Novošahtinsk v regiji Rostov. «Po napadu je v rafineriji Novošahtinsk izbruhnil požar. Delo je bilo zaradi napada prekinjeno, osebje pa se je umaknilo na varno,«je dejal Golubev in dodal, da požar gasi več deset gasilcev.

Rafinerija v kraju Novošahtinsk velja za eno najpomembnejših rafinerij nafte na jugu Rusije. Nahaja se približno deset kilometrov vzhodno od meje z Ukrajino in je redno tarča napadov z droni.

Ukrajina napadla tudi pomoči

Ukrajinske sile so sicer ponoči z dronom uničile tudi rezervoar nafte v skladišču v Starem Oskolu, severno od ukrajinske meje, je potrdil guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov. Dodal je, da so požar hitro pogasili in da napad ni terjal žrtev.

Ponoči je bila tarča napadov tudi ukrajinska regija Dnipropetrovsk. Ruske sile so regijo napadle z 18 droni in dvema balističnima raketama iskander. Zračna obramba je sestrelila 17 dronov, je sporočila ukrajinska vojska, pri čemer informacij o morebitnih žrtvah ali škodi ni podala, navaja nemška tiskovna agencija dpa.