Spoštovana gospa, spoštovani gospod, spoštovani prijatelj Dnevnika!

Dnevnikova priloga Objektiv je najbolj cenjen izdelek našega uredništva in zares sem ponosen, ker lahko zapišem, da v njej objavljajo naši najboljši novinarji in uredniki, najboljši slovenski publicisti in ugledni strokovnjaki z različnih družbenih področij. Ko smo Objektiv pred domala dvajsetimi leti ustanovili, smo se zavedali, da se bomo pred očmi najzahtevnejših bralcev časopisov kosali s hudo konkurenco, zato smo na gumb, ki je spomladi 2006 pognal tiskarski stroj in natisnil prvi Objektiv, pritisnili z nekoliko tresočo se roko. Danes smo veseli, ker se na naše uredništvo s prošnjami za objavo prispevkov obračajo avtorji, ki oblikujejo slovenskega duha, naše bivanje, naša prizadevanja in našo misel.

Takšno vrhunsko publicistično prilogo in takšen novinarski magazin mora prebrati kar največ bralcev, bodisi natisnjeno na časopisni papir ali vtisnjeno v svetovni splet na www.dnevnik.si oziroma vneseno v Dnevnikovo aplikacijo, ki vam omogoča luksuz, da časopis berete v vaši elektronski napravi. Zato smo v uredništvu sprejeli pomembno odločitev: Objektiv bo od 7. junija naprej našim dragocenim bralcem na voljo že ob petkih, prejemali ga boste skupaj s petkovo izdajo Dnevnika. Prepričani smo, da vam bomo s tem podaljšali konec tedna, zagotovili vam bomo več časa za prebiranje naših najbolj kakovostnih člankov in razmislek o njih, vemo pa tudi, da bomo s to spremembo vzradostili marsikaterega našega naročnika, ki je zaradi znanih težav pri distribuciji časnikov Objektiv oziroma sobotno izdajo Dnevnika prejel šele v ponedeljek.

Od 7. junija 2024 naprej lahko torej pričakujete, da bo raznašalec vsak petek v vaš poštni nabiralnik odložil Dnevnik in Objektiv. Petkova izdaja Dnevnika bo zaradi tega nekoliko spremenjena – našo priljubljeno rubriko Križišče bomo s petka prestavili na soboto, odmerek križank bo tako zasvojence z bistrenjem možganov pričakal ob sobotni jutranji kavi.

Bralcem Dnevnika v kolportažni prodaji bo Objektiv še naprej dostopen ob sobotah skupaj s sobotno izdajo Dnevnika, ki bo vključevala tudi rubriko Križišče.

Spoštovani prijatelji!

V Dnevniku si močno prizadevamo, da bi hodili v korak s časom, ob tem pa ohranjali naše prijateljstvo, ki nas mnoge povezuje že desetletja. Za skorajšnji junij načrtujemo prenovo našega spletnega portala, o kateri sem že zdaj prepričan, da vas bo razveselila – želimo si, da bi dramatično športno poletje doživeli z novo izkušnjo na www.dnevnik.si. Najpozneje jeseni nas boste lahko poslušali in gledali v podkastih, ki bodo presegli običajno medijsko ponudbo. Dnevnik ima pač najboljše novinarje, najboljše komentatorje, sodelujem z vrhunskimi sodelavci, ki si prizadevajo, da bi vi in mi na najboljši možen način previharili izziv našega trenutka, ko vsi vemo vse in imamo vsi o vsem vse prav. Pri tem nočemo imeti zadnje besede, želimo pa imeti pri tem besedo, ki ste nam jo namenili z vašo naročnino in vašim zaupanjem.

Zato vas vabim, da se skupaj z nami borite za pravico, da se v Dnevniku sliši tudi vaš glas. Zahvaljujem se vam za vsakršno vaše mnenje o Dnevniku in vas prosim, da me obvestite, če bi opazili, da vam kar koli ovira dostop do našega časnika, tiskanega ali v njegovi digitalni izdaji.

Pišete mi lahko na naslov odgovorni.urednik@dnevnik.si, sam in moji sodelavci se bomo potrudili, da bomo ostali povezani.

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro!

Miran Lesjak, odgovorni urednik