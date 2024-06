Jed z azijskim pridihom je v tujini znana kot stir fry in je ena najbolj enostavnih in odličnih azijskih jedi. Bistvo jedi je hitro praženje posameznih elementov in na koncu dodajanje omake, ki po res kratkem kuhanju (minuta, dve!) postane božansko svilnata. Omaka se nato oprime vseh sestavin in naredi vse še boljše. Hitro praženje sestavin pomeni, da zelenjavo popečemo ravno toliko, da se malenkost zmehča, ne cmarimo pa je predolgo, ker z dolgotrajnim cmarjenjem zelenjava izgubi na hranilih in vitaminih.

Pri pripravi te jedi potrebujete nekaj potrpljenja, saj med kuhanjem božansko diši. Čudovit vonj je pravzaprav eden izmed ključnih elementov pri uživanju v hrani, saj najprej jemo z očmi, potem z nosom in šele nato z jezikom. Ta jed poskrbi za vse in je prava mala zmaga med recepti.

To jed postrezite s prilogo po izbiri, nujno uporabite nekaj, kar lepo vpije omako, saj je ta božanska. Poskusite s cvetačnim rižem, kuskusom, riževimi rezanci ali rižem. Super bi bila tudi z makarončki ali pa kar s kruhom ali kruhovimi cmoki.

V tej jedi najdemo naslednje sestavine:

PIŠČANEC: Uporabite piščančje prsi ali izkoščičeno meso prsi ali beder. Za res svetlobno hitro pripravo uporabite kar piščančje zrezke, ki jih lahko hitro in enostavno le narežete na rezinice in se z debelino mesa ni treba ukvarjati. Lahko pa jed pripravite tudi z govedino, puranom, svinjskim mesom, gamberi ali tofujem.

ZELENJAVA: Spomladi (april, maj, junij), ko so šparglji v sezoni, uporabite šparglje. Te narežite diagonalno, da bo jed izgledala res lepo. Izven sezone špargljev uporabite brokoli ali zeleno bučko. Še za več okusa dodajte še špinačo.

AROMATIKI: V azijskih jedeh je skoraj vedno česen in ingver, ki ne poskrbita le za okus, ampak tudi za zdravje. Uporabite sveža, v skrajnem primeru pa tudi sušenega. Na koncu jed lahko potresete še z nekaj svežega peteršilja ali zelenim delom mlade čebulice.

ZGOŠČEVALNI ELEMENT: Za zgostitev omake dodajte, kar največkrat uporabite za zgoščevanje. Uporabite kar gustin, lahko bi pa tudi koruzni škrob ali navadno moko.

LIMONA: Da jed osvežite in povzdignete iz povprečja, v omako dodajte nekaj limoninega soka ter naribano limonino lupinico.

JUŠNA OSNOVA IN OSNOVNE ZAČIMBE: Za pripravo potrebujete še malenkost olja za popeko mesa, malo soli in popra, po želji še čilijeve kosmiče. Za pripravo omake pa še sojino omako in jušno osnovo, ki je lahko tudi le voda s stopljeno jušno kocko.

Ta jed je najboljša sveže pripravljena, v skrajnem primeru pa jo lahko tudi pogrejete. Zamrzovanje pa se ne priporoča.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za omako:

1,5 dl zelenjavne ali piščančje jušne osnove (ali vrele vode in 1/4 jušne kocke)

2 žlici sojine omake

1 nariban strok česna

1 košček naribanega ingverja

1 žlica gustina (ali koruznega škroba ali moke)

Ostale sestavine:

1 žlica (olivnega) olja

250 g piščančjih zrezkov

1/2 žlička soli

1/4 žličke popra

1 šopek špargljev

1 velika pest sveže špinače

1/2 limone (1 žlica soka in 1 žlička naribane limonine lupinice)

čilijevi kosmiči (neobvezno)

1 žlička belega in/ali črnega sezama (neobvezno)

1 vejica svežega peteršilja za ob postrežbi

Sestavine za cvetačni riž:

1/4 cvetače

1/4 žlice soli

PRIPRAVA

Piščančje zrezke narežite na rezinice. Špargljem odlomite olesenel spodnji del, nato pa jih za lepši izgled narežite diagonalno. Limono lupinico nastrgajte, nato pa polovico limone še ožemite. Česen in ingver olupite in naribajte.

Vse sestavine za omako združite in dobro zmešajte.

V ponvi segrejte olje, nato pa na njem popecite piščančje trakce, malo jih še posolite in popoprajte. Ko se meso malenkost že začne barvati, dodajte šparglje in tudi te pecite še nekaj minut, da se malenkost zmehčajo. V ponev zlijte omako, dobro premešajte in kuhajte še minuto ali dve, da se omaka zgosti. Dolijte še limonin sok in po želji potresite še s čilijevimi kosmiči. Nato dodajte še špinačo, limonino lupinico ter premešajte, po želji potresite še s sezamom.

Cvetačo narežite na cvetke, te splaknite in naribajte ali sesekljajte v mešalniku, da dobite zrcna, podobna rižu. Cvetačni riž nato stresite v posodo, primerno za v mikrovalovno pečico, potresite s soljo, pokrijte s prozorno folijo in kuhajte v mikrovalovni pečici 5 minut na najvišji temperaturi. Če mikrovalovne pečice nimate, naribano cvetačo razporedite na pekač, pokapajte z malo olja, potresite s soljo in pecite v pečici približno 15 minut na 220°C.

Cvetačni riž – ali katero koli drugo prilogo, servirajte na krožnik, prelijte z omako, okrasite s sezamom, svežim peteršiljem in čilijevimi kosmiči ter takoj postrezite.