Umetna inteligenca lahko je po njihovem mnenju že sedaj lahko zelo uporabna pri izogibanju testiranj na živalih. Sistem je namreč zelo uporaben za brskanje po vseh obstoječih in razpoložljivih podatkih o preteklih testiranjih. Znanstveniki bi potrebovali tudi več let, da bi prebrskali, našli in analizirali tisto, kar potrebujejo pri svojih raziskavah, umetna inteligenca pa to delo opravi tako rekoč v trenutku.

Profesor toksikologije na univerzi Johns Hopkins je ob tem za BBC izpostavil, da je največkrat razlog za testiranje na živalih potreba po preverjanju novih kemikalij, ki se nato uporabljajo v zdravilih. Vsako leto vstopi na trg več kot tisoč novih različnih spojin, zato so potrebe farmacevtske industrije po testiranju na živalih ogromne. Po njegovem mnenju pa bi lahko v prihodnje tovrstno testiranje nadomestili usposobljeni sistemi umetne inteligence. Dodal je še, da se programski sistemi že dolgo uporabljajo v toksikologiji, umetna inteligenca pa je povzročila ogromen preskok v hitrosti in natančnosti. »Nenadoma so se odprle priložnosti, ki jih nekaj let nazaj še nismo poznali. Umetna inteligenca je sedaj vključena že v vse faze testiranja toksičnosti, uporablja pa celo za načrtovanje novih zdravil,« je dejal.

Trenutno po svetu potekata najmanj dva projekta, s katerima raziskovalci želijo nadomestiti potrebo po testiranjih na živalih. Ameriška agencija za hrano in zdravila je vzpostavila projekt

AnimalGAN, v sklopu katerega razvijajo programsko opremo, ki bi s pomočjo umetne inteligence znala natančno določiti, kako bi se podgane odzvale na določeno kemikalijo.

Podoben mednarodni projekt trenutno poteka tudi v Angliji. Na tamkajšnjem nacionalnem inštitutu za zmanjšanje števila živali v raziskavah skupaj s številnimi evropskimi partnerji v projektu Virtual Second Species ustvarjajo virtualnega psa, ki ga bo poganjala umetna inteligenca. Njegovi podatki pa se bodo ves čas nadgrajevali in obdelovali iz vseh testov kemikalij na psih, ki so bili do sedaj opravljeni.

Največ raziskav in testiranj se z namenom preverjanja morebitne toksičnosti opravi na podganah in psih, šele nato pa začnejo zdravila preizkušati na ljudeh.

Eden od partnerjev projekta je tudi nemška farmacevtska družba Merck. Vendar pa Kleinschmidt-Dorr, glavna veterinarka v podjetju, za BBC opozarja, da poskusi na živalih ne morejo izginiti čez noč. »Uporaba živali je nujna in koristna iz mnogih razlogov. Predvsem zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi. S takšnimi projekti pa bomo v prihodnje morda vendarle dosegli, da bo testiranja na živalih manj ali pa da bo lahko v celoti odpravljeno,« je še dodala.