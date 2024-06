Zdi se, da bo uporabnike priljubljenega družbenega omrežja Instagram kmalu pričakala časovnica, ki odšteva do nič, preden se bo lahko nadaljevala običajna funkcionalnost platforme. »Včasih si boste morda morali ogledati oglas, preden boste lahko nadaljevali z brskanjem,« so sporočili z Instagrama, ki je sicer v lasti Mete.

Trenutno poteka testna faza

»Vedno preizkušamo nove načine delovanja, ki lahko povečajo kvaliteto in vrednost oglasov naših naročnikov,« je zapisal medijski predstavnik Instagrama in dodal, da bodo seveda zagotovili dodatne posodobitve aplikacije, če bodo na podlagi preizkusa nastale trajne spremembe.

Kasneje so z Mete še sporočili, »da vedno eksperimentirajo z novimi izdelki in oglaševalskimi rešitvami v skladu z razvijajočimi se trendi potrošnikov in poslovnimi potrebami«.

»Videli bomo, ali bo poskus zadovoljil oglaševalce, a trenutno se zdi, da se nova funkcija med uporabniki zagotovo ni dobro prijela.«

Instagram is testing ‘unskippable’ ads that you can’t scroll past https://t.co/X1sPpmvXrO — The Verge (@verge) June 3, 2024

Bojkot platforme

Na družbenem omrežju X se je od začetka nove funkcije pojavilo več mnenj uporabnikov, ki so nad prisiljenim gledanjem oglasov razočarani, jezni in so zatrdili, da bodo aplikacijo Instagram prenehali uporabljati.

Meta sicer ni prvo veliko tehnološko podjetje, ki ljudi sili v gledanje oglasov. YouTube je znan po tem, da uporabnikom, ki gledajo videoposnetke na njihovi platformi ali televizijski aplikaciji in ne plačajo za ogled videov brez oglasov, prikazuje oglase, ki jih ni mogoče preskočiti.

Oglaševalci lahko gledalce YouTuba nagovarjajo s 15 do 30 sekund dolgimi promocijskimi videoposnetki, ki jih ni mogoče preskočiti in se prikažejo pred, med ali po videoposnetkih, če želijo, da si ljudje ogledajo njihovo celotno vsebino.

Nekateri uporabniki so se odzvali z uporabo orodij za blokiranje oglasov in razširitev brskalnikov, da bi se izognili oglasom, ki prekinjajo videoposnetke na platformi.