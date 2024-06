Špekulacije o tem, zakaj Klemna Grošlja ni na listi kandidatov Gibanja Svoboda za evropske volitve, ne pojenjajo

Evropski poslanec Klemen Grošelj se je odzval na pojasnila nekdanjega strankarskega šefa Roberta Goloba, ki trdi, da so se pri sestavljanju kandidatne liste za evropske volitve odpovedali ljudem, ki so se rinili za svoje stolčke in plače.