Informacijo o nesreči in številu žrtev je potrdil predstavnik regionalnega zdravstvenega ministrstva Aleksej Kuznecov.

Na spletu objavljeni posnetki nakazujejo, da se je nesreča zgodila na postajališču na mostu, potem ko je tramvaj ob spuščanju po klančini izgubil nadzor in trčil v drugega, ki je stal na postaji. Med drugim je več potnikov padlo skozi okna.

Ali je bil vzrok nesreče odpoved zavor ali človeška napaka, po poročanju dpa še ni znano. Oblasti so že uvedle preiskavo nesreče. Župan Dmitrij Anisimov je sicer dejal, da so mestni tramvaji, ki so stari do 40 let, dotrajani. Po njegovih besedah je potrebna tudi obnova tirov tramvajskih prog.

Kemerevo je mesto v zahodni Sibiriji s približno 540.000 prebivalci. Leži približno 3000 kilometrov vzhodno od Moskve.