Ruski predsednik Putin se je s predstavniki tujih tiskovnih agencij srečal prvič od začetka vojne v Ukrajini. Na srečanju ob robu letnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je bil predvsem kritičen do dobave orožja zahodnih držav Ukrajini.

»Če države pošiljajo orožje državi, ki je vpletena v vojno proti nam, so tudi same neposredno vpletene v vojno proti Ruski federaciji. Zato imamo pravico, da ravnamo na enak način. To lahko vodi do resnih težav,« je po pisanju CNN dejal Putin in ob tem opozoril na možnost povračilnih ukrepov, v katerih bi lahko napadeni občutljivi objekti tistih držav, ki pošiljajo orožje Ukrajini.

Ruski predsednik je kritiziral dobavo zahodnega orožja Ukrajini, zlasti raket dolgega dosega, in zagrozil, da bi Moskva lahko s podobnim orožjem oborožila države, ki bi nato izvajale napade na zahodne države. Znova pa je tudi opozoril, da so zahodni vojaški inštruktorji že dejavni v Ukrajini.

Putin je bil kritičen tudi do Nemčije. Kot je dejal, je prihod nemških tankov v Ukrajino povzročil »moralni in etični šok« v Rusiji. Trditve nemških oblasti, da bo še več raket napadlo cilje na ruskem ozemlju, pa po njegovem mnenju dokončno uničujejo rusko-nemške odnose.

Nemška tiskovna agencija dpa je po srečanju še izpostavila, da je Putin na srečanju zatrdil, da Moskva nima imperialističnih ambicij. Idejo, da bi Rusija lahko napadla zvezo Nato, pa je označil za neumno. Rusija pa bi jedrsko orožje uporabila le za obrambo svojega ozemlja.

Po poročanju agencije se je Putin med pogovorom dotaknil tudi nedavne obsodbe nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po njegovem mnenju gre za izkoriščanje sodnega sistema med notranjepolitičnim bojem.

CNN še poroča, da je Putin ponovil tudi svoje stališče, da Rusija ni začela vojne v Ukrajini. Krivdo zanjo je znova pripisal majdanski revoluciji leta 2014. Zdaj pa se po njegovih besedah nihče na Zahodu noče spomniti, kako se je ta tragedija začela.