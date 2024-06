Mala Valerija je v izginila v ponedeljek okoli sedme ure zjutraj nekje na poti na avtobusno postajo, ki je le 500 metrov oddaljena od njenega doma.

V mestecu z okoli 24.000 prebivalci krožijo govorice, da bi bil lahko za izginotje odgovoren dekličin oče. Preiskovalci te možnosti zaenkrat ne izključujejo, dopuščajo pa tudi možnost kakšnega drugega kaznivega dejanja ali nesreče.

Im Bereich #Döbeln suchen wir derzeit nach einer #vermisst­en neunjährigen und bitten um Mithilfe. Valeriia hatte sich am Morgen gegen 06:50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße gemacht. Meist nutzt sie dazu den Bus der Linie C. Ob sie diesen heute nutze, ist… pic.twitter.com/hqPHYdsxCQ