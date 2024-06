Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče zaprta pomurska avtocesta med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Cerkvenjakom in Lenartom. Za tovorna vozila obvoza ni, izločajo jih na počivališče Sveti Jurij ob Ščavnici.

Na dolenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu.

Na primorski hitri cesti je zastoj med Koprom in Bertoki proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je zastoj med Trojanami in Vranskim proti Celju.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med pokritim vkopom Karteljevo in Mirno Pečjo proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Šentvid na Celovško cesto iz smeri Kranja.

Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi poškodovane dilatacije pred predorom Jasovnik proti Mariboru.

Na hitri cesti Koper-Izola je zaprt uvoz Koper center iz smeri Šmarij proti Portorožu.

Na gorenjski avtocesti je spremenjena prometna ureditev med Kosezami in Šentvidom.

Glavna cesta Poljana-Ravne bo na Prevaljah zaradi preplastitve zaprta od sobote do nedelje do 17. ure. Obvoz: Poljana-mejni prehod Holmec-Pliberk (Avstrija)-mejni prehod Vič-Dravograd-Ravne na Koroškem-Prevalje in obratno.

Na glavni cesti Celje-Krško bodo pri Prapretnem do 8. junija vsak dan med 7. in 17. uro občasne, 15 minutne popolne zapore zaradi odstranitve dreves.

Glavna cesta Litija-Zagorje, pri Šklendrovcu, to soboto, 8. 6., ne bo zaprta.