Potem ko so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji pred lansko sezono pompozno napovedali prihod italijanskega stratega Simoneja Pianigianija in z njim triletni projekt, po katerem bi se klub iz sezono v sezono dvigoval, se je načrt hitro podrl kot hišica iz kart. Pianigiani je sicer premogel zavidanja vreden življenjepis, a je bil že dolgo časa izven resnega pogona, ob tem pa je prišel v specifično okolje, ki mu enostavno ni bil kos. Sezona je bila posledično klavrna in jasno je bilo, da klub po njej potrebuje šok terapijo. Ta je prišla v obliki trenerja Zvezdana Mitrovića. 54-letni v Podgorici rojeni Črnogorec je bržkone najbolj kakovosten strokovnjak, ki si ga ljubljanski kolektiv še lahko finančno privošči. Premore pozitivno ostrost, balkanski »šmek« in strokovnost, kar je v preteklosti znal pretopiti v rezultatske uspehe.

Zagotavlja pravi odnos

»Zadovoljen sem ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo. Prisotni so lep občutek, navdušenost in motivacija. Obenem se vračam v regionalno ligo, ki sem jo spoznal pred 20 leti kot pomočnik trenerja v Budućnosti, ter seveda v evropski pokal, kjer sem pustil lep pečat. Sestaviti moramo kakovostno ekipo iz dobrih igralcev, fantov s pravim karakterjem, ki bodo z zavzetostjo, odnosom in na koncu koncev tudi zmagami naredili dober rezultat, s tem pa privabili v dvorano navijače. Osnovni cilj je, da se gledalci vrnejo v Stožice, da uživajo v naših igrah,« je ob podpisu pogodbe povedal Zvezdan Mitrović. »Prioriteta je selekcija kakovostnih ljudi z dobrim karakterjem, ki bodo ustvarili pravo kemijo. Le tako lahko pridemo do dobrega rezultata. V svojem imenu in imenu mojega strokovnega štaba lahko zagotovim, da bomo dali svoj maksimum, da bomo skušali Cedevito Olimpijo vrniti na zmagovalno pot, še posebej v evropskem tekmovanju. Naredili bomo vse, da bomo igrali zanimivo košarko. Zagotavljam pravi odnos, ob dobri podpori in organizaciji pa bomo lahko prišli do dobrih rezultatov,« je še dodal Mitrović.

Mitrović je nazadnje deloval v turškem Galatasarayu, ki ga je moral zapustiti zaradi spora z navijači. Največji uspeh je dosegel z Monacom, s katerim je leta 2021 osvojil evropski pokal in postal trener leta v tem tekmovanju. Omenjeni francoski klub je vse od tedaj redni član evrolige. Kako zelo ga zaradi tega cenijo, pove tudi dejstvo, da so mu od podpisu s Cedevito Olimpijo na družbenih omrežjih zaželeli veliko sreče. Leta 2019 je z Asvelom osvojil francosko ligo, v prvi epizodi pri Monacu trikrat francoski pokal. V vitrini ima še lovoriko za ukrajinskega prvaka, do katere je prišel leta 2009 s Kryvbasom. Med letoma 2017 in 2019 je bil še selektor črnogorske moške članske reprezentance.

Spoštovan med trenerskimi kolegi

Zaradi človeških odlik je izjemno spoštovan med trenerskimi kolegi. Po porazu po podaljšku proti Barceloni z Monacom v evroligi je takratnemu trenerju katalonskega kluba Šarunasu Jasikevičiusu kar na novinarsko konferenco prinesel kozarec šampanjca. »To je Zvezdan Mitrović. Zato ga imamo vsi trenerji radi. Na zdravje,« je bil zadovoljen Šarunas Jasikevičius. Pri Galatasarayu je uspešno sodeloval s Klemnon Prepeličem, ki naj bi bil njegova glavna želja tudi pri Olimpiji. Na njegovem seznamu je bojda tudi Aleksej Nikolić, računal pa naj ne bi več na Zorana Dragića, Eda Murića, Alena Omića, medtem ko je status Jake Blažiča še v zraku. Znan je tudi po tem, da redko ali skoraj nikoli ne zgreši z ameriškimi okrepitvami.

Kot trener pravi, da se prilagaja vsakemu okolju, v katerega pride. »Seveda imam osnovna pravila in principe, a moj 'sistem' je, da se čim hitreje prilagodim novemu okolju. Če bi denimo pri Monacu deloval enako, kot sem v Ukrajini ali Črni gori, ne bi preživel več kot enega meseca. Stvari se spreminjajo hitro. Včasih sem denimo striktno prepovedoval uporabo mobilnih telefonov v slačilnici. Če bi danes to naredil, je to tako, kot bi igralcu izpulil roko,« je pojasnjeval Zvezdan Mitrović, ki rad vpija znanje ostalih trenerjev. »Prvo priložnost mi je pri Budućnosti ponudil Bane Vukićević, Goran 'Poli' Bojanić je bil moj mentor, na moj pristop pa je močno vplival Duško Vujošević. Ogromno sem se naučil iz pogovorov in seminarjev Aleksandra Nikolića, dandanes pa sem izredno rad v družbi Željka Obradovića, Bože Maljkovića, Velimirja Perasovića, Ergina Atamana... Izredno rad imam košarkarske debate, s pomočjo katerih napredujem.« x