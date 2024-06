Kar trije izmed deseterice najbolje uvrščenih atletov na evropski lestvici, ki bodo do srede, 12. julija, tekmovali v italijanski prestolnici, predstavljajo metalci diska.

Najboljši slovenski atlet bo imel izjemno konkurenco predvsem v Litovcu Mikolašu Alekni, ki je letos izboljšal svetovni rekord (74,35 m), in Švedu Danielu Stahlu, aktualnemu svetovnemu prvaku, ki sicer formo počasi, a sistematično izboljšuje za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

V zadnjih dveh letih ste prihajali na prvenstva kot favorit, letos pa ste doživeli nekaj porazov in vsaj na papirju niste prvi favorit za zmago. Čutite dodatni pritisk?

Strinjam se, da je moj položaj v Rimu drugačen. Težko rečem, ali sem pod večjih pritiskom v zdajšnjem položaju, dejstvo pa je, da je vedno lažje nekoga loviti, kot biti prvi favorit. Še zdaleč nimam slabega izhodišča. Sem zdrav, fizično sem pripravljen zelo dobro, največ težav pa mi povzroča tehnika. Toda zadnji trening pred odhodom v Rim sem v Talinu opravil zelo dobro in mi daje veliko spodbude.

Koliko bo po vašem mnenju potrebno vreči disk v Rimu za osvojitev kolajne?

Po mojem mnenju bodo meti prek 68 m zadostovali za kolajno. Menim, da bo moj največji tekmec Alekna, ki je v tej sezoni v zelo dobri formi, medtem ko je Stahl pri 31 letih starejši in se pripravlja predvsem na en vrhunec v tej sezoni, in sicer olimpijske igre v Parizu. Čeprav pri 25 letih sodim med mlajše atlete, je Alekna od mene več kot tri leta mlajši, zato ima še hitrejšo regeneracijo.

Je vaš glavni cilj sezone nastop na olimpijskih igrah v Parizu, ali ste dali v pripravah enak pomen tudi prvenstvu v Rimu?

Ni dvoma, da so olimpijske igre največja tekma na svetu, zato morajo biti pri vsakemu športniku glavni cilj sezone. Tudi evropsko prvenstvo je ena največjih tekem in zato zelo pomembna. V svoji karieri še nisem bil evropski prvak, zato me izpolnitev cilja žene naprej in mi pomeni veliko motivacijo.

Pred sezono ste zamenjali trenerja, sedaj trenirate pod vodstvom Estonca Marta Olmana. Kako poteka sodelovanje?

Sodelujeva zelo dobro. Trenažnega procesa nisem kaj dosti spreminjal. Napredoval sem pri številnih malenkostih, ki tvorijo pomembni mozaik. Ujameva se zelo dobro in lahko rečem, da sem z izbiro zadovoljen.

Prvič v zgodovini bodo na velikem tekmovanju kvalifikacije in finale meta diska na isti dan. Kakšno tekmo pričakujete?

Kakšnih posebnih presenečenj zaradi dvojnega sporeda ne pričakujem. Verjamem, da smo vsi najboljši metalci, ki računamo na najvišja mesta, sposobni vreči disk 65 m, ali vsaj 64 m ter se z enim metom uvrstiti v finale. Nihče si namreč ne želi trošiti preveč energije v kvalifikacijah.

Italija je ena najbolj priljubljenih destinacij, predvsem kar zadeva kulinarike. Se s tega naslova veselite prvenstva v Rimu?

Najbolj se veselim, da imam na olimpijski stadion zelo lepe spomine, saj sem predlani na mitingu diamantne lige v Rimu že vrgel disk prek 70 m. Vsako tekmo jemljem za sebe in nimam prioritetne liste mest in držav, v katerih si želim tekmovati bolj od drugih.

Ste imeli v omenjenem metu predlani v Rimu kaj podpore vetra?

Ker je disk aerodinamično orodje, ima veter pri rezultatih pomembno vlogo. Morda sem imel predlani v Rimu res malce podpore vetra, saj je pihal malenkost od zadaj, kar ustreza moji tehniki meta. Kakšnemu drugemu metalcu, ki diska ne meče tako visoko kot jaz, bolj ustreza vzgornik.

Kako ste doživeli letošnji svetovni rekord Mikolaša Alekne, ki je imel na mitingu v Ramoni ogromno pomoč vetra?

Mikolaš je izvedel tehnično zelo dober met. Da je dosegel svetovni rekord, ki je bil do letos najstarejši moški (prejšnji rekorder Nemec Jürgen Schult ga je dosegel leta 1986, op. p.), mu je močno pomagal veter. A drugače v atletiki ne gre. Za rekorde se mora vselej vse poklopiti. Ocenjujem pa, da met Alekne ni bil idealen.

Boste poskrbeli, da bo rekord Alekne eden najkrajših?

Nič ne bi imel proti, če bi ga izboljšal jaz. Nikoli ne veš, kdaj lahko vržeš orodje tako daleč. Če rekorda ne bom izboljšal letos, se bom trudil, da ga bom morda drugo leto.

*** 70,48 metra znaša letošnji najdaljši met Ptujčana, ki ga je dosegel 10. maja v Dohi. Njegov osebni rekord je 71,86 m.

74,35 metra znaša letošnji svetovni rekord Litovca Mikolaša Alekne, ki bo v Rimu branil naslov evropskega prvaka iz Münchna.

3 trenerje je imel doslej Kristjan Čeh. Z Gorazdom Rajherjem se je razšel pred olimpijskimi igrami v Tokiu, z Estoncem Gerdom Kanterjem pred začetkom letošnje olimpijske sezone, sedaj pa sodeluje z Estoncem Martom Olmanom.

3 kolajne z velikih članskih tekmovanj ima Kristjan Čeh, in sicer je bil svetovni prvak in podprvak ter evropski podprvak.