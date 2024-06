»Čeprav je izvor virusne okužbe v tem primeru še neznan, so o prisotnosti podtipa H5N2 že poročali pri perutnini v Mehiki,« je sporočila WHO.

Moški je umrl 24. aprila, potem ko je po okužbi s podtipom ptičje gripe H5N2 razvil različne simptome, vključno z vročino in slabostjo.

Kot je v sredo sporočila WHO, je to prvi laboratorijsko potrjen primer človeške okužbe z novim sevom ptičje gripe oz. aviarne influence na svetu. Podtip ima oznako H5N2.

Marca so v Mehiki zaznali izbruh ptičje gripe omenjenega podtipa na majhni perutninski farmi v mehiški zvezni državi Michoacan, ki meji na zvezno državo, v kateri je živela okužena oseba.

Pri preminulem moškem ne poročajo o stikih s perutnino ali z drugimi živalmi, poročajo pa o več pridruženih boleznih. Njegovi svojci so navedli, da je bil že tri tedne pred razvojem akutnih simptomov nepokreten.

WHO glede na razpoložljive podatke še ocenjuje, da je v tem trenutku tveganje za to virusno okužbo pri splošnem prebivalstvu nizko.

O zadnjih potrjenih primerih človeške okužbe z virusom ptičje gripe so poročali aprila v ZDA.

Tedaj so poročali o primeru okužbe s podtipom virusa H5N1, ki so ga v ZDA med živino prvič zabeležili konec marca, aprila so nato odkrili prvi prenos virusa na človeka, ko se je okužil mlekarski delavec v Teksasu. Delavec je imel blage simptome in že okreval, so poročale tuje agencije.