Ob truplu moškega, ki je po Norveški potoval sam, so našli telefon in osebno izkaznico. Čeprav uradno še niso potrdili njegove identitete, je policija »precej prepričana,« da gre za pogrešanega nesrečnika. Dogodek obravnavajo kot nenameren padec. Tudi priče so povedale, da je moškemu preprosto zdrsnilo.

Preikestolen, ki ga letno obišče 300.000 ljudi, je zaslovel tudi kot prizorišče enega od akcijskih prizorov v filmu Misija: Nemogoče leta 2018 s Tomom Cruisomm. Premiera filma je na pečino privabila 2000 ljudi.