Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek zaradi suma nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila Ministrstva za obrambo za produkcijo dokumentarne resničnostne TV-serije »Vojak v akciji«. Kot so iz komisije sporočili ob zaključku postopka, so zaznali korupcijska tveganja v razpisni dokumentaciji, v kateri je naročnik dal zahteve, ki odstopajo od zakonskih pogojev in ni dovolj jasno opredelil zahtevanih dokazil ter določil presplošna merila za ocenjevanje. »Komisija je zaznala tudi tveganja v zvezi z napovedjo ponovitve javnega naročila. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko za isti predmet izvede nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Če se bistvene okoliščine ne spremenijo, pa lahko ponovitev istega javnega naročila ustvarja videz, da bi naročnik lahko favoriziral ali želel favorizirati določenega ponudnika,« so zapisali.

Po mnenju komisije tveganje za netransparentnost pri upravljanju javnih zadev in finančnih sredstev predstavlja tudi zaznano neskladje med naročili produkcije in finančnim načrtom. Z vidika transparentnosti in jasnosti pa je po ocenah komisije problematična tudi neustrezno utemeljena ocena vrednosti predmetnega naročila.»Pojasnilo ministrstva, da ta ni bila izvedena zaradi pomanjkanja tovrstnih oglaševalskih akcij v Sloveniji, je nezadostno,« so navedli in ob tem opozorili, da dodatna korupcijska tveganja povzroča tudi odsotnost tržne analize pred samo izvedbo javnega naročila.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je komisija ministrstvu izdala več priporočil. Zaradi zaznanih nepravilnosti v povezavi s porabo javnih sredstev je zadevo odstopila v pristojno obravnavo Računskemu sodišču RS, v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov zaradi domnevnih poznanstev med ponudnikom in uradnimi osebami ministrstva pa državni revizijski komisiji, saj v postopkih javnega naročanja za nasprotje interesov veljajo določbe Zakona o javnem naročanju. Komisija pa je postopek ustavila, saj kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila.

»Čeprav je iz preteklih aktivnosti ministrstva razvidno, da zamisel o TV-seriji oziroma konkretno javno naročilo ni bilo izdelano na pobudo tretjih oseb, pa bi lahko v fazi priprave javnega naročila postopali bolj transparentno in sledljivo ter tako celotni predhodni postopek ustrezneje beležili v dokumentih,« so še dodali.

Komisija je postopek glede domnevnih nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila ministrstva za obrambo »Vojak v akciji« začela na lastno pobudo, prejela pa je tudi prijavo in sklep Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora RS, naj uvede postopek zaradi suma korupcije in suma kršitve integritete. V predhodnem preizkusu so pridobili dokumentacijo in pojasnila, vpogledali pa so tudi v dostopne evidence in proučili področno zakonodajo.