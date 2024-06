V petek sta si Ukrajina in Rusija izmenjali 75 vojnih ujetnikov. Med njimi je bil tudi Roman Goriljk, ki je videti kot živ okostnjak.

Zgodbo o ukrajinskih ujetnikih, ki so se vrnili iz ruskih zaporov, je objavil ameriški CNN. Kot piše, so praktično vsi zaporniki, ki so se vrnili, v zelo slabem zdravstvenem stanju. Najslabše je med njimi videti Goriljk, ki se mu dobesedno vidijo vse kosti, izrazito vidni pa so tudi sklepi na ramenih in kolkih.

Bivšega čuvaja v nuklearni elektrarni Černobil v severni Ukrajini so Rusi aretirali marca leta 2022, kmalu po začetku vojne. Po dveh letih se je iz zapora vrnil popolnoma nerazpoznaven.

Ukrajinske oblasti so z namenom, da bi javnost opozorile na nevzdržno stanje v ruskih zaporih, objavile nekaj Goriljkovih fotografij. Ob tem pa so še opozorile, da so skoraj vsi osvobojeni zaporniki vidno shujšani, nekateri pa imajo na telesu tudi številne rane, ki so posledica nezaceljenih poškodb.

»Stanje ukrajinskih vojnih ujetnikov nas spominja na najbolj mračne dele človeške zgodovine, na nacistična taborišča,« so ob fotografijah zapisali na omrežju Telegram.

Tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je dejal, da so se zaporniki vrnili v Ukrajino v grozljivem stanju, in ob tem obtožil Rusijo, da ignorira ženevske konvencije. »Ženevske konvencije so poteptane. Rusija ponovno misli, da se lahko izogne odgovornosti za svoje vojne zločine,« je dodal.

Ukrainian servicemen who have been in Russian captivity look horrifying after all they have been through. The torture by starvation is monstrous, the beatings and violence are sophisticated. In XXI century, #Russia shows what people went through in #Nazi concentration camps… pic.twitter.com/KMKg4fib5A — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2024

V skladu z ženevskimi konvencijami se mora z vojnimi ujetniki ravnati človeško in dostojanstveno. Zagotoviti pa jim je potrebno tudi osnovne dnevne obroke, ki morajo biti dovolj veliki in raznoliki, da ohranjajo zapornike pri dobrem zdravju in preprečujejo izgubo teže.