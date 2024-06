Po zadnjih podatkih je pogorel del ostrešja, poškodovani pa so tudi notranji prostori, med njimi več učilnic. Premoženjska škoda je velika. Kot je povedal poveljnik kranjskih gasilcev Andraž Šifrer, so gasilci zaključili tudi s požarno stražo, ki so jo organizirali na pogorišču.

Tržiški gasilci pojasnjujejo, da je do požara prišlo na strehi s sončno elektrarno. Požar pa se je že pred njihovim prihodom razširil na ostrešje. Požar so gasila vsa gasilska društva Gasilske zveze Tržič, na pomoč pa so jim priskočili tudi številni drugi gasilci iz gorenjski prostovoljnih enot. Pri gašenju strehe jim je pomagala tudi Gasilsko reševalna služba Kranj.

Na prizorišču požara so danes kriminalisti, ki ugotavljajo, zakaj je zagorelo. »Vzrok za požar še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Premoženjska škoda je velika. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah požara in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Po podatkih kranjskih policistov je bilo evakuiranih 40 učencev in osem uslužbencev izobraževalne ustanove. »Obvestiti vas moram, da bo pouk v matični šoli Bistrica v četrtek, 6. 6. 2024 in petek 7. 6. 2024, zaradi izrednih razmer odpovedan. Streha naše šole je bila poškodovana v požaru, ki je izbruhnil danes popoldne. Gasilci požar še gasijo, škoda je obsežna in zahteva takojšnje ukrepe. Prosimo vas, da za omenjena dneva zagotovite varstvo za svoje otroke. O nadaljnjih korakih in obnovitvenih delih vas bomo sproti obveščali. Vse aktivnosti, načrtovane za ta dva dneva, so prav tako odpovedane,« je sinoči na spletni strani šole zapisala ravnateljica