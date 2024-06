"Videli bomo kako bo s kolenom. Če bo v redu, bom igral, seveda," je dejal Dončić, ki se izjemno počuti v svojem prvem finalu lige. "Upam, da ni zadnjič. Nikoli ne veš ali se boš vrnil, zato je potrebno uživati izkušnjo," je dejal.

Slovenija bo igrala na kvalifikacijskem turnirju, ki se začne 2. julija v Grčiji, nasprotniki pa so poleg Grčije še Hrvaška, Egipt, Nova Zelandija in Dominikanska republika.

Če se finale lige NBA med Bostonom in Dončićevim Dallasom potegne v sedem tekem z zadnjo na sporedu 23. junija, potem bo moral Dončić še v istem tednu obleči dres Slovenije za pripravljalno tekmo z Brazilijo 28. junija.

Vključno s finalom NBA bi Dončić v letošnji sezoni odigral najmanj med 90 do 95 tekem, na novinarski konferenci pa je sam spomnil, da je imel tik pred začetkom letošnje sezone v NBA nastope na svetovnem prvenstvu.

Trenutno pa je v ospredju finale. Dončić pričakuje, da bo publika v Bostonu na prvi tekmi finala zelo glasna. "Po tem so znani. Težko je igrati tule. Navijači so izjemni za svojo ekipo. Moramo ostati skupaj, vendar bo zelo težko igrati pred to množico," je ocenil Dončić, ki pa je dodal, da je bila najbolj nora množica v njegovi karieri, ko je igral četrtfinale evropske lige proti Panathinaikosu.